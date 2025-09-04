 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FAA américaine va proposer des changements pour accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 20:17

L'Administration fédérale de l'aviation prévoit de proposer des changements pour accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux, a déclaré l'administration Trump dans un avis publié jeudi. La FAA a déclaré qu'elle prévoyait de proposer d'ici décembre des changements "pour moderniser certaines normes de certification pour les avions de la catégorie transport et les systèmes de propulsion." Elle a déclaré que l'effort sera déréglementé en réduisant le nombre "d'exemptions, de conditions spéciales et de conclusions de sécurité de niveau équivalent requises au cours du processus de certification." Le précédent directeur de la FAA, Mike Whitaker, a déclaré à Reuters en décembre que l'agence souhaitait rationaliser la certification des aéronefs .

Valeurs associées

AIRBUS
186,8600 EUR Euronext Paris +1,17%
BOEING CO
231,630 USD NYSE -0,31%
2 commentaires

  • 20:46

    c'est vrai qu’après les certifications réussies des 737 max et 787 dreamliner .....il est temps d'en faire
    encore moins.....je suis pas prêt de monter dans ces futurs avions avant un moment !

