La FAA américaine va proposer des changements pour accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux

L'Administration fédérale de l'aviation prévoit de proposer des changements pour accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux, a déclaré l'administration Trump dans un avis publié jeudi. La FAA a déclaré qu'elle prévoyait de proposer d'ici décembre des changements "pour moderniser certaines normes de certification pour les avions de la catégorie transport et les systèmes de propulsion." Elle a déclaré que l'effort sera déréglementé en réduisant le nombre "d'exemptions, de conditions spéciales et de conclusions de sécurité de niveau équivalent requises au cours du processus de certification." Le précédent directeur de la FAA, Mike Whitaker, a déclaré à Reuters en décembre que l'agence souhaitait rationaliser la certification des aéronefs .