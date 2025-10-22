 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chiffre d'affaires et rentabilité en hausse pour Fnac Darty au troisième trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 22/10/2025 à 17:58

( AFP / GERARD JULIEN )

( AFP / GERARD JULIEN )

Le groupe Fnac Darty a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre 2025, porté notamment par les activités de services et les ventes en ligne en forte progression, qui lui permettent aussi d'améliorer sa rentabilité.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels a atteint 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,6% sur un an à périmètre comparable.

L'an dernier à la même époque, Fnac Darty avait réalisé 1,85 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais c'était avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024.

"C'est une bonne performance", souligne auprès de l'AFP Jean Brieuc Le Tinier, directeur financier du groupe, qui compare cette croissance "au marché dans lequel évolue" Fnac Darty, en berne selon lui.

La hausse des ventes est d'ailleurs plus marquée sur le troisième trimestre que sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, où le chiffre d'affaires de Fnac-Darty ne progresse que d'1% à périmètre comparable.

"Nous avons réalisé un trimestre très solide, soutenu en particulier par nos activités services et par les ventes en ligne", souligne quant à lui Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.

A fin septembre 2025, les ventes en ligne ont progressé de 7,6% par rapport à fin septembre 2024, tandis que ces ventes représentent désormais 20% des ventes totales du groupe.

"Les services tournent très, très bien", assure Jean Brieuc Le Tinier, alors que ce secteur est au coeur de la nouvelle stratégie de Fnac Darty pour les années à venir.

Le déploiement des services, notamment via les contrats d'entretien et de réparation tels que Darty Max, doit permettre à Fnac Darty de passer d'environ 2 millions d'abonnés à 4 millions d'ici 2030.

C'est d'ailleurs le développement des services, entre autres, qui permet à Fnac Darty d'améliorer sa rentabilité affirme le groupe, avec un taux de marge brute en hausse de 0,5 point de pourcentage, mais une hausse plus faible que sur les deux premiers trimestres de l'année (+0,6 point de pourcentage).

Mi-septembre, BFM Business révélait que Fnac Darty souhaitait racheter Engie Home Services, filiale de l'énergéticien, spécialisé dans la réparation et l'installation à domicile, dont le profil colle parfaitement à la stratégie de développement de Fnac Darty.

Mais interrogé sur le sujet, Jean Brieuc Le Tinier n'a pas souhaité faire de commentaire.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FNAC DARTY
28,8500 EUR Euronext Paris +0,52%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
    information fournie par Zonebourse 22.10.2025 18:16 

    Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:15 

    Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin: chiffre d'affaires en baisse de 6,6% au 3T, pénalisé par l'Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:12 

    Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : la performance du troisième trimestre en deçà de celle du marché
    information fournie par AOF 22.10.2025 18:12 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank