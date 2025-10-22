Chiffre d'affaires et rentabilité en hausse pour Fnac Darty au troisième trimestre

( AFP / GERARD JULIEN )

Le groupe Fnac Darty a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre 2025, porté notamment par les activités de services et les ventes en ligne en forte progression, qui lui permettent aussi d'améliorer sa rentabilité.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels a atteint 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,6% sur un an à périmètre comparable.

L'an dernier à la même époque, Fnac Darty avait réalisé 1,85 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais c'était avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024.

"C'est une bonne performance", souligne auprès de l'AFP Jean Brieuc Le Tinier, directeur financier du groupe, qui compare cette croissance "au marché dans lequel évolue" Fnac Darty, en berne selon lui.

La hausse des ventes est d'ailleurs plus marquée sur le troisième trimestre que sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, où le chiffre d'affaires de Fnac-Darty ne progresse que d'1% à périmètre comparable.

"Nous avons réalisé un trimestre très solide, soutenu en particulier par nos activités services et par les ventes en ligne", souligne quant à lui Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.

A fin septembre 2025, les ventes en ligne ont progressé de 7,6% par rapport à fin septembre 2024, tandis que ces ventes représentent désormais 20% des ventes totales du groupe.

"Les services tournent très, très bien", assure Jean Brieuc Le Tinier, alors que ce secteur est au coeur de la nouvelle stratégie de Fnac Darty pour les années à venir.

Le déploiement des services, notamment via les contrats d'entretien et de réparation tels que Darty Max, doit permettre à Fnac Darty de passer d'environ 2 millions d'abonnés à 4 millions d'ici 2030.

C'est d'ailleurs le développement des services, entre autres, qui permet à Fnac Darty d'améliorer sa rentabilité affirme le groupe, avec un taux de marge brute en hausse de 0,5 point de pourcentage, mais une hausse plus faible que sur les deux premiers trimestres de l'année (+0,6 point de pourcentage).

Mi-septembre, BFM Business révélait que Fnac Darty souhaitait racheter Engie Home Services, filiale de l'énergéticien, spécialisé dans la réparation et l'installation à domicile, dont le profil colle parfaitement à la stratégie de développement de Fnac Darty.

Mais interrogé sur le sujet, Jean Brieuc Le Tinier n'a pas souhaité faire de commentaire.