Google progresse suite à des informations faisant état de discussions avec Anthropic en vue d'un accord sur l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
22 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O en hausse de 1,2% à 253,42
** Anthropic serait en discussion avec Google pour sécuriser des ressources informatiques en nuage évaluées à plusieurs dizaines de milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet
** Google a refusé de commenter, tandis qu'Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters
** Séparément, GOOGL déclare avoir développé un nouvel algorithme appelé Quantum Echoes
** Ce nouvel algorithme ouvre la voie à des applications pratiques de l'informatique quantique et permettra de générer des données uniques qui seront utilisées par l'intelligence artificielle, selon GOOGL
** GOOGL devrait présenter ses résultats pour le troisième trimestre le 29 octobre, après la clôture des marchés
**Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a gagné 32,3 % cette année
