La FAA américaine s'apprête à tenir vendredi une réunion consacrée à l'examen du problème logiciel du Boeing 737 MAX

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(Mise à jour complète, avec des précisions sur un problème logiciel)

L’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA ) doit procéder vendredi à une évaluation de sécurité d'un problème logiciel susceptible d’empêcher les pilotes des Boeing BA.N 737 MAX d’accéder au guidage de vol automatisé lors d'un scénario d'atterrissage donné.

La FAA doit réunir un comité d’examen des mesures correctives (Corrective Action Review Board) afin d’ étudier le problème. Des responsables des compagnies aériennes ont déclaré à Reuters qu’ils ne pensaient pas que le comité conclurait que ce problème constituait un risque pour la sécurité. La FAA a annoncé cette semaine qu’elle reportait la certification du 737 MAX 10 jusqu’à ce qu’elle ait achevé son analyse.

Mercredi, des responsables des compagnies aériennes ont participé à une réunion avec Boeing sur cette question. Ils ont déclaré ne pas penser que le comité conclura à un problème de sécurité.

Si le comité donne son feu vert, le MAX 10 pourrait être certifié dans le courant du mois, ont-ils ajouté.

Boeing n’a pas immédiatement réagi.

Mercredi, le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré qu’il ne voyait actuellement aucun risque pour la sécurité lié à ce problème logiciel. Il a ajouté que l’agence ne voyait pas la nécessité d’immobiliser au sol la flotte de 737 MAX en raison de ce problème.

Samedi, Boeing a indiqué avoir informé les exploitants et être en train de développer une mise à jour logicielle pour résoudre définitivement le problème. L’entreprise a également précisé qu’elle pourrait proposer une formation supplémentaire aux pilotes.

Mercredi, M. Duffy a comparé ce problème à une mise à jour sur un smartphone, ajoutant que la mise à jour logicielle "ne nous a pas été signalée comme un problème de sécurité".

Auparavant, la FAA avait indiqué que cette version du logiciel pouvait alourdir la charge de travail du pilote lors d’une remise des gaz, c’est-à-dire lorsqu’un pilote interrompt une tentative d’atterrissage, augmente la puissance et remonte dans les airs pour tenter de se poser à nouveau.

La date de la réunion du conseil d’administration de la FAA avait été annoncée plus tôt par Bloomberg.