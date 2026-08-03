La FAA américaine certifie le Boeing 737 MAX 7 : une victoire pour le constructeur aéronautique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions et des informations contextuelles sur l'avion de ligne et le processus réglementaire aux paragraphes 2 à 7) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a donné lundi son autorisation tant attendue au 737 MAX 7 de Boeing BA.N , une étape décisive pour le constructeur aéronautique américain qui attendait depuis des années de pouvoir commercialiser la plus petite version de son avion le plus vendu.

La certification de cet avion de ligne a pris des années de retard. À un moment donné, Boeing avait déclaré s'attendre à ce que l'appareil soit certifié avant la fin de l'année 2022.

Boeing a déclaré le mois dernier qu’il en était aux dernières étapes de l’obtention de la certification réglementaire concernant une mise à niveau du système de dégivrage des moteurs de son 737 MAX. L’administrateur adjoint de la FAA, Chris Rocheleau, a déclaré à Reuters le mois dernier qu’il pensait que l’homologation du MAX 10, plus grand, suivrait “de près” celle du MAX 7.

Boeing a déjà construit environ 30 MAX 7 et neuf MAX 10, qui sont en attente de livraison, selon le cabinet d’analyse aéronautique Cirium. Le MAX 10 représente au moins 28% des commandes en cours de la gamme MAX.

Boeing est confronté à un processus de certification plus strict depuis les deux accidents mortels du MAX 8 survenus en 2018 et 2019, ainsi qu’à un examen minutieux de ses systèmes de production et de qualité après l’explosion en vol, en janvier 2024, d’un panneau de cabine sur un MAX 9 d’Alaska Airlines pratiquement neuf.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré à Reuters en juillet que l’agence et Boeing avaient amélioré leur collaboration en matière de certification des nouveaux avions.

En 2022, Boeing devait respecter une échéance fixée par le Congrès pour obtenir la certification des deux variantes du MAX avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle norme de sécurité concernant les alertes dans le cockpit. Le Congrès a finalement accepté de lever cette exigence.