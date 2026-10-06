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La FAA américaine approuve le transfert de 22 créneaux horaires à l'aéroport LaGuardia de New York à JetBlue
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 23:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé mardi avoir approuvé l'acquisition par JetBlue Airways JBLU.O de 22 créneaux horaires à l'aéroport LaGuardia de New York, auparavant détenus par la compagnie Spirit Airlines, aujourd'hui disparue.

La compagnie aérienne avait accepté d’acheter ces créneaux pour 58,5 millions de dollars en juin, selon des documents judiciaires. La FAA a précisé que, dans le cadre de son autorisation, JetBlue n’était pas autorisée à échanger ou à louer ces créneaux jusqu’en avril 2028 et qu’elle levait les obligations d’utilisation sous peine de perte jusqu’en avril afin de permettre à JetBlue de lancer des liaisons sur de nouveaux marchés ou d’augmenter son offre.

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