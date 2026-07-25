La F1 doit trouver un meilleur équilibre entre l'aspect commercial et l'aspect sportif", estime Norris

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des paragraphes 13 et 14 consacrés aux réactions en F1)

* Audi a fait son entrée cette saison après avoir racheté l'écurie suisse Sauber

* Le règlement a augmenté la puissance électrique pour la rendre presque équivalente à celle du moteur à combustion interne

* Norris affirme que les pilotes n'ont que très peu d'influence sur l'orientation de la Formule 1

par Alan Baldwin

Selon Lando Norris, champion du monde chez McLaren, la Formule 1 a été trop guidée par des décisions commerciales et doit se rappeler qu’il s’agit d’un sport.

Alors que les pilotes s'irritent des nouvelles réglementations qui ont freiné leur vitesse, notamment lors du Grand Prix de Belgique le week-end dernier, le Britannique a déclaré aux journalistes avant la manche hongroise de dimanche que la Formule 1 pouvait faire mieux.

"C'est un business", a déclaré le Britannique. "Tout le monde veut gagner de l'argent, donc pour qu'Audi et d'autres écuries puissent s'engager, nous avons dû changer ces choses-là. C'est dommage. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Mais c'est ainsi que fonctionnent les entreprises." Audi a fait son entrée dans ce sport cette saison après avoir racheté l’écurie suisse Sauber, le constructeur allemand ayant été encouragé par les nouvelles règles qui ont accru la part électrique du groupe motopropulseur jusqu’à la quasi-parité avec le moteur à combustion interne. Les règles ont été légèrement modifiées pour 2027 afin de réduire la part de l’électricité.

"La Formule 1 restera toujours formidable", a déclaré Norris, dont la voiture est équipée d’un moteur Mercedes. "Elle peut simplement être meilleure. "Nous, les pilotes, le savons mieux que quiconque. Ce qui est dommage, c’est que la Formule 1 soit aujourd’hui trop guidée par le fait qu’il s’agit d’une entreprise, et non par la volonté de rendre ce sport le meilleur possible. La question est: "Comment gagner le plus d’argent possible en tant qu’entreprise?"

"Et ce n’est tout simplement pas ce que ça devrait être. Ce n’est pas ainsi qu’un sport devrait être géré. Le fait qu’on ait des hybrides, la répartition 50-50 et tout ça, c’est simplement parce que davantage d’écuries voulaient s’y lancer et parce que ça rapporte plus d’argent."

UN SPORT DIVISÉ

Norris a déclaré que ce sport, détenu par Liberty Media, était également divisé entre les fans qui suivaient la Formule 1 avant l’arrivée de la célèbre série documentaire de Netflix "Drive to Survive" et ceux qui ont été attirés par ce sport depuis.

"Je pense que les fans d’aujourd’hui s’intéressent beaucoup plus aux personnalités… plutôt qu’à la Formule 1 en tant que sport dans son ensemble. Je crois qu’ils s’intéressent moins au déroulement de la course en soi, et davantage à la question: "Le pilote a-t-il bien piloté ou non?", a-t-il ajouté.

"Je pense que c’est simplement ainsi que les fans ont évolué au fil du temps, et c’est tout à fait normal. Mais ce sont toujours nous, les pilotes, qui devrions avoir le dernier mot… nous sommes les mieux placés pour savoir comment la course devrait être, comment elle peut être, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas.

"Nous voulons simplement ce qu’il y a de mieux pour tout: le meilleur pour les fans, le meilleur spectacle, les meilleures courses pour nous, le plus de plaisir au volant. Et pour l’instant, ce n’est pas le cas… nous n’avons que très, très peu notre mot à dire, et les décisions sont souvent prises en partant du principe que si l’on peut faire entrer Audi et d’autres écuries dans le championnat, c’est une victoire plus importante que le bonheur des pilotes."

Un porte-parole de la Formule 1 a répondu aux commentaires de Norris en affirmant que les pilotes étaient plus que jamais écoutés.

"Le sport sur la piste est, et restera toujours, la priorité", a-t-il déclaré. "Tout le monde a bénéficié du succès commercial de la Formule 1, y compris les pilotes. Les décisions sont prises dans l’optique d’un résultat stratégique optimal pour tous: les fans, les écuries et les partenaires."