La domination des valeurs technologiques américaines sur les marchés atteint de nouveaux sommets et fait naître de nouveaux risques

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* La part du secteur technologique dans le S&P 500 est bien supérieure aux niveaux de l'époque de la bulle Internet

* Les valeurs des semi-conducteurs mènent la reprise, mais les autres valeurs technologiques progressent également

* La solidité des résultats soutient la tendance, mais les investisseurs se méfient d'un éventuel revers lié à l'IA

par Lewis Krauskopf

La forte hausse des valeurs technologiques américaines a rendu les indices généraux plus dépendants que jamais de ce secteur — et plus vulnérables si ces leaders du marché venaient à trébucher.

Avec des gains spectaculaires au cours des deux derniers mois, le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT représente désormais plus de 39% de la capitalisation boursière de l'indice de référence global, son plus haut niveau jamais enregistré et supérieur à celui atteint lors de la bulle Internet de 2000.

"Si le petit nombre de valeurs technologiques qui ont tiré ce marché vers le haut venait à s'effondrer, par définition, les indices s'effondreraient à leur tour", a déclaré Matthew Maley, stratège en chef des marchés chez Miller Tabak. "Et lorsque les indices s'effondrent de manière significative, les flux de capitaux s'inversent inévitablement."

L'expansion massive visant à soutenir l'essor attendu de l'IA a fait grimper les estimations de bénéfices des entreprises de semi-conducteurs et autres sociétés technologiques, et avec elles, leurs actions.

"Il y a clairement un thème dominant de l’IA dans ce qui fonctionne", a déclaré Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements au Schwab Center for Financial Research.

Si le secteur technologique domine depuis longtemps le S&P 500, sa surperformance récente a renforcé son emprise. Depuis le plus bas niveau annuel atteint par le marché en mars, le secteur technologique a bondi de près de 47%, soit plus du double de la hausse enregistrée par le S&P 500 sur cette période, sous l'impulsion des semi-conducteurs. L'action Micron MU.O a bondi de 230% pendant cette période, tandis que celles d'Intel

INTC.O et d'Advanced Micro Devices AMD.O ont gagné plus de 160%.

Cette reprise tirée par la technologie s'est produite malgré les vents contraires liés à la hausse des prix de l'énergie, dans un contexte de guerre en Iran, suscitant des craintes inflationnistes et des anticipations d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Les investisseurs se méfient de tout élément susceptible de remettre en cause le discours sur l'IA.

"La façon dont elles évoluent... c'est comme si vous conduisiez une voiture de course à 200 miles à l'heure", a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital. "Il suffit de peu pour provoquer un accident à cette vitesse."

DES RÉSULTATS PLUS SOLIDES QUE PENDANT LA BULLE INTERNET?

Si les actions des semi-conducteurs ont affiché des gains spectaculaires, d’autres secteurs technologiques ont également enregistré de bonnes performances. Le groupe matériel du S&P 500, qui comprend Dell DELL.N , Cisco CSCO.O et Apple

AAPL.O , a progressé de plus de 40% depuis son plus bas niveau de mars. Le secteur des logiciels, qui avait été malmené plus tôt en 2026 en raison des craintes liées aux bouleversements causés par l’IA, a progressé de 28%, récupérant ainsi une partie de ses pertes.

Le thème de l'IA dépasse le cadre du secteur technologique. Par exemple, avec Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O — des sociétés à très forte capitalisation qui ne sont pas classées comme des valeurs technologiques mais qui investissent massivement dans les infrastructures d'IA —, la part de la valeur boursière du S&P 500 détenue par les entreprises technologiques et celles investissant dans l'IA atteint plus de la moitié. Les entreprises industrielles et de services publics bénéficient de la demande en construction et en énergie liée au développement de l'IA.

Lundi, le secteur technologique représentait 39,4% de la capitalisation boursière du S&P 500, dépassant le niveau de près de 35% atteint en mars 2000, selon LSEG Datastream.

Une différence entre aujourd'hui et cette époque? Des bénéfices plus solides, selon Bespoke Investment Group. Le secteur technologique représente plus d'un quart du bénéfice net sur les 12 derniers mois parmi les membres du S&P 500, soit près du double de la part enregistrée au premier trimestre 2000, au plus fort de la bulle Internet, selon Bespoke.

"Il n'est pas certain que la croissance des bénéfices puisse suivre le rythme de ce que le marché anticipe, mais en termes de rentabilité, cette dernière hausse de la part de la capitalisation boursière semble beaucoup plus durable et beaucoup moins déraisonnable que celle qui a atteint son apogée il y a un quart de siècle", a déclaré Bespoke dans une note la semaine dernière.

SIGNES D'UNE REPRISE LIMITÉE

Le marché dominé par les technologies suscite des inquiétudes quant au fait que la reprise est limitée et ne profite pas à suffisamment de titres.

Environ 60% des composantes du S&P 500 se négocient au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours — une ligne de tendance étroitement surveillée —, un chiffre inférieur à la moyenne historique d'environ 73% généralement observée lorsque l'indice atteint de nouveaux sommets, selon Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

Toutefois, dans ce marché haussier qui a débuté en octobre 2022, M. Turnquist a noté qu’en moyenne, 61% des titres de l’indice se sont négociés au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 200 jours respectives, un niveau proche de celui observé actuellement. "Bien que l'ampleur du marché ait été "décevante pour un marché atteignant de nouveaux sommets... cela est assez caractéristique du marché haussier dans lequel nous nous trouvons", a déclaré M. Turnquist.

Un autre signe d’une reprise plus restreinte est le S&P 500, qui est influencé par les entreprises à forte capitalisation boursière, surpassant une version à pondération égale de l’indice de référence, que de nombreux investisseurs considèrent comme un indicateur de la valeur moyenne des actions de l’indice. Vendredi, le S&P 500 avait surperformé son homologue à pondération égale de la plus grande marge enregistrée sur une période de neuf semaines, selon les données de LSEG Datastream remontant à 1990.

Cette force relative "signifie que les plus grandes entreprises génèrent des rendements bien supérieurs à ceux d’une entreprise moyenne", a déclaré David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management.

La société souhaite que ses clients s'assurent de ne pas être trop exposés aux valeurs gagnantes de ces dernières années, a ajouté M. Lefkowitz.

"Nous pensons que le mouvement en faveur de l'IA n'est pas près de s'arrêter, mais nous estimons également que c'est l'occasion de rééquilibrer les portefeuilles et de s'assurer qu'ils ne présentent pas un risque trop élevé", a déclaré M. Lefkowitz.