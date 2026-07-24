La division assurance de BNP Paribas acquiert une participation dans IndiaFirst Life

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BNP Paribas Cardif, la filiale d'assurance du groupe BNP Paribas BNPP.PA , a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation dans IndiaFirst Life Insurance Company IDIF.BO auprès de Warburg Pincus.

Une fois la transaction finalisée, BNP Paribas Cardif détiendra environ 26 % de la société, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Aucun détail supplémentaire n'a été fourni concernant le montant de la transaction.