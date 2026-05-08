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La directrice générale de Citi, Jane Fraser, a déclaré à CNBC qu'elle accompagnerait Donald Trump lors de son voyage en Chine la semaine prochaine
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale de Citigroup C.N , Jane Fraser, prévoit de se rendre en Chine la semaine prochaine avec le président américain Donald Trump, a-t-elle déclaré vendredi lors d'une interview accordée à CNBC.

“Je prévois de m'y rendre la semaine prochaine, et je pense qu'il est très important de voir un engagement entre les gouvernements des deux économies les plus importantes au monde,” a-t-elle déclaré à CNBC.

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