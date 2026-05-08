La directrice générale de Citi, Jane Fraser, a déclaré à CNBC qu'elle accompagnerait Donald Trump lors de son voyage en Chine la semaine prochaine

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La directrice générale de Citigroup C.N , Jane Fraser, prévoit de se rendre en Chine la semaine prochaine avec le président américain Donald Trump, a-t-elle déclaré vendredi lors d'une interview accordée à CNBC.

“Je prévois de m'y rendre la semaine prochaine, et je pense qu'il est très important de voir un engagement entre les gouvernements des deux économies les plus importantes au monde,” a-t-elle déclaré à CNBC.