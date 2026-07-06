La directrice générale d'ITV estime que l'accord avec Sky sera approuvé après un examen de 12 à 18 mois

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La directrice générale d'ITV a déclaré qu'elle s'attend à ce que la fusion de la branche audiovisuelle du groupe avec Sky obtienne l'autorisation des autorités de régulation, reflétant ainsi la mutation profonde qu'a connue le secteur de la télévision ces dernières années, tout en avertissant que le processus serait de longue haleine.

« Nous sommes optimistes et nous pensons que les conditions sont réunies, car le marché a profondément changé », a déclaré lundi Carolyn McCall, directrice générale d’ITV, aux journalistes.

« Nous parlons d’un examen réglementaire qui devrait durer entre 12 et 18 mois », a-t-elle ajouté.