La directrice générale d'AMD affirme continuer à étudier un partenariat de fonderie avec Samsung Electronics

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Lisa Su, directrice générale d'AMD AMD.O , a déclaré mercredi que le fabricant américain de puces continuait d'étudier des opportunités de partenariat avec Samsung Electronics 005930.KS dans les secteurs de la mémoire et de la fonderie.

* Face à la pénurie de puces mémoire, Mme Su a indiqué qu’AMD « travaillait avec ses clients pour optimiser leur consommation de mémoire afin de pouvoir répondre à des besoins informatiques croissants à l’avenir ».

* S'adressant aux journalistes lors d'une visite à Séoul, Mme Su a indiqué qu'elle avait rencontré des dirigeants de SK Hynix 000660.KS et qu'elle s'apprêtait à rencontrer des dirigeants de Samsung Electronics.

* Mme Su a déclaré qu’elle encourageait les fournisseurs de mémoire à « produire plus vite, aussi vite que possible ».

* « Je pense que nous dépendons fortement de la chaîne d’approvisionnement coréenne », a déclaré Mme Su, ajoutant que Samsung et SK Hynix sont « essentiels pour nous permettre de réaliser notre vaste ambition dans le domaine des centres de données ».

* Mme Su a indiqué que la demande globale en matière de centres de données restait très forte, AMD constatant des signes de forte demande sur l’ensemble de son portefeuille de produits.

* En mars, AMD et Samsung Electronics ont signé un protocole d’accord visant à étendre leur partenariat stratégique concernant la fourniture de puces mémoire destinées aux infrastructures d’intelligence artificielle.

* Les deux entreprises avaient alors déclaré qu’elles discuteraient également des possibilités d’un partenariat de fonderie, dans le cadre duquel Samsung pourrait fournir des services de fabrication de puces sous contrat pour les produits AMD de nouvelle génération.