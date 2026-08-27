La directrice financière de Rivian, Claire McDonough, quitte ses fonctions pour rejoindre GE Vernova

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus d'informations sur GE Vernova)

Claire McDonough,directrice financière de Rivian RIVN.O , a décidé de quitter l’entreprise pour rejoindre GE Vernova GEV.N au même poste, alors même que le constructeur de véhicules électriques accélère le déploiement de ses SUV plus abordables dans un contexte de demande fragile pour les véhicules électriques aux États-Unis.

Mme McDonough rejoindra GE Vernova dans le courant de l'année et prendra ses fonctions de directrice financière début 2027, succédant à Ken Parks, qui prend sa retraite , a indiqué la société.

M. Parks avait rejoint le fabricant d’équipements électriques avant sa scission de General Electric GE.N en 2024 et avait contribué à mettre en place son infrastructure financière en tant que société cotée indépendante.

Mme McDonough, ancienne banquière chez JPMorgan et Credit Suisse, a rejoint Rivian, société basée à Irvine, en Californie, début 2021 et a accompagné l'entreprise lors de son introduction en bourse.

Elle a joué un rôle clé dans le lancement des pick-up R1T et des SUV R1S, produits phares de Rivian, tout en menant les efforts de réduction des coûts et de levée de fonds alors que l’entreprise s’efforce de construire une nouvelle usine, de développer une technologie de conduite autonome et vise à devenir rentable.

Son départ intervient à un moment crucial pour Rivian. L’entreprise a commencé à livrer ses SUV R2, moins onéreux, en juin et a revu à la hausse ses prévisions de livraisons annuelles le mois dernier, portée par l’optimisme suscité par ces véhicules considérés comme essentiels à son succès.

L'action Rivian a reculé de plus de 1 % en séance prolongée.

Mme McDonough accompagnera la transition et quittera ses fonctions fin octobre, a indiqué Rivian, précisant que la recherche de son remplaçant était en cours. Le vice-président des finances de l’entreprise, Derek Mulvey, devrait assurer l’intérim.

Chez GE Vernova, elle aura pour mission de renforcer la rentabilité à un moment où l’expansion rapide des centres de données dédiés à l’IA génère une forte demande en turbines à gaz et en équipements de réseau électrique. L’entreprise enregistre toutefois des pertes croissantes dans son activité éolienne, en raison d’une faible demande terrestre et de coûts de projets plus élevés.