La Deutsche Bank relève son objectif de cours pour Robinhood, invoquant une accélération de la croissance du chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** La Deutsche Bank relève son objectif de cours pour la plateforme de trading Robinhood HOOD.O de 115 $ à 136 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** “Nous relevons nos estimations de bénéfice par action et notre objectif de cours pour Robinhood (HOOD-Buy) afin de refléter la récente accélération des revenus issus des frais de la Robinhood Chain”, indique la société de courtage

** Il ajoute que le chiffre d'affaires quotidien de Robinhood Chain a fortement augmenté, atteignant près de 1,92 million de dollars le 31 août, 3,38 millions de dollars le 1er septembre et 4,01 millions de dollars le 2 septembre, d'après les données observables fournies par DeFiLlama

** La Deutsche Bank estime également que Robinhood Chain est en passe de devenir une activité générant plus de 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel

** Robinhood Chain est un réseau blockchain propriétaire lancé par Robinhood Markets

** Sur 29 analystes, 24 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, quatre “conserver” et un “vendre”; leur objectif de cours médian est de 127 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 10,3% depuis le début de l’année