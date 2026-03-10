La Deutsche Bank relève le secteur technologique américain et européen et surpondère les logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Deutsche Bank a relevé le secteur technologique américain et européen de "sous-pondéré" à "neutre" mardi et est devenu "surpondéré" sur les logiciels, affirmant que la déroute de plusieurs mois déclenchée par les craintes d'une perturbation due à l'IA a probablement atteint son terme.
Ce changement intervient après une forte chute mondiale des logiciels au cours des six derniers mois, qui a laissé les valorisations à des primes historiquement minces et a alimenté les craintes que l'industrie ait du mal à dépasser le marché plus large.
Selon la Deutsche Bank, les faits vont désormais dans le sens contraire, les bénéfices s'avérant résistants et aucune grande entreprise ne s'attendant à un impact négatif de l'IA sur son chiffre d'affaires en 2026.
La société de courtage a également souligné les opportunités dans les secteurs cycliques allemands, y compris les industries et les matériaux de construction, qui ont glissé ces derniers jours malgré ce qu'elle considère comme un soutien intact de l'impulsion fiscale de Berlin.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer