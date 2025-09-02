La Deutsche Bank recrute Lisa McGeough comme responsable des Amériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deutsche Bank DBKGn.DE a embauché Lisa McGeough en tant que responsable de la région Amériques et directrice générale de ses activités aux États-Unis, a annoncé la société mardi, après qu'elle ait quitté un poste similaire chez HSBC après quelques mois de travail.

Mme McGeough entrera en fonction à la Deutsche Bank au début de l'année 2026 et rendra compte à Fabrizio Campelli, membre du conseil d'administration responsable des unités de banque de financement et d'investissement, ainsi que des régions Amériques, Royaume-Uni et Irlande.

Elle rejoindra également le comité de direction de la banque.

"La région Amériques est un important moteur de croissance pour Deutsche Bank, et la vaste expérience commerciale de Lisa, tant aux États-Unis qu'en Europe, nous permettra d'intégrer plus étroitement la gestion régionale avec les divisions commerciales régionales", a déclaré Campelli dans le communiqué, citant son profond réseau de clients de part et d'autre de l'Atlantique.

Paul Maley assurera l'intérim de la direction des Amériques jusqu'à l'arrivée de Mme McGeough.