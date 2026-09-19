La dette de 18 milliards de dollars d'Oracle liée à ses centres de données sous pression, selon le Financial Times

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(Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 9)

Environ 18 milliards de dollars de prêts liés à un centre de données « ORCL.N » loué par Oracle au Nouveau-Mexique sont sous pression, ces prêts étant cotés entre 89 et 91 cents pour un dollar par des banques du consortium, dont Santander et Jefferies JEF.N , a rapporté vendredi le Financial Times.

Cette situation intervient alors que l'on craint que l'opposition locale croissante au projet, motivée par des inquiétudes quant à son impact sur l'approvisionnement en eau et la qualité de l'air, ne vienne compromettre le vaste déploiement d'infrastructures d'IA prévu par Oracle, précise l'article du FT.

Le campus « Project Jupiter », d'une superficie de 1 400 acres, situé dans le comté de Doña Ana, s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large conclu entre Oracle et OpenAI visant à fournir une capacité de calcul dédiée à l'IA.

Selon les médias, le projet a obtenu, fin de l’année dernière, des prêts d’un montant total de 18 milliards de dollars auprès d’ d’un consortium de banques afin de lancer la construction.

Les efforts visant à céder cette dette à un plus large éventail d'investisseurs ont achoppé en raison des inquiétudes liées à l'augmentation de l'endettement d'Oracle et à la détérioration de sa solvabilité, a indiqué le Financial Times.

Oracle, Santander et Jefferies n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La notation de crédit d’Oracle se situe à un cran au-dessus de la catégorie « spéculative » (junk) après une dégradation de sa note par S&P en juillet . Les banques se retrouvent désormais contraintes de détenir dans leurs bilans davantage de dette liée aux projets d’Oracle que prévu initialement, a indiqué le Financial Times.

Oracle a intensifié ses dépenses pour financer son expansion dans les infrastructures d’IA, tandis que l’alourdissement de sa dette suscite une attention croissante de la part des investisseurs.

Le projet Jupiter devait initialement être alimenté par 2,2 gigawatts de turbines à gaz, mais l’office foncier de l’État a rejeté une demande visant à acheminer un gazoduc jusqu’au centre de données, précise l’article.