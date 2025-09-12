La détection de l'hypertension par l'Apple Watch sera disponible la semaine prochaine après l'accord de la FDA, selon Bloomberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Apple AAPL.O a déclaré que son système de détection de l'hypertension pour sa montre intelligente arrivera la semaine prochaine après avoir reçu l'autorisation jeudi de la Food and Drug Administration américaine , a rapporté Bloomberg News.
Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.
