 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 711,58
+0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La détection de l'hypertension par l'Apple Watch sera disponible la semaine prochaine après l'accord de la FDA, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 05:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a déclaré que son système de détection de l'hypertension pour sa montre intelligente arrivera la semaine prochaine après avoir reçu l'autorisation jeudi de la Food and Drug Administration américaine , a rapporté Bloomberg News.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

Apple

Valeurs associées

APPLE
230,0300 USD NASDAQ +1,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EURONEXT ... Lire la suite

  • Cette capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montre un Boeing affrété par Korean Air en provenance de Séoul arrivant à Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les Sud-Coréens arrêtés aux Etats-Unis attendus dans leur pays
    information fournie par AFP 12.09.2025 05:15 

    Des centaines de Sud-Coréens qui avaient été arrêtés sur le chantier d'une usine de batteries par la police américaine de l'immigration sont attendus vendredi dans leur pays, après cet épisode qui selon Séoul risque d'entraver ses futurs investissements aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 11/09/2025
    Top 5 IA du 11/09/2025
    information fournie par Libertify 12.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alibaba, Kering , Stellantis, Technip Energies , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump parle à la presse devant la Maison Blanche, à Washington, le 11 septembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Les autorités américaines lancent un appel au public pour retrouver le meurtrier de Charlie Kirk
    information fournie par AFP 12.09.2025 04:51 

    Après plus de 24 heures de traque infructueuse, les autorités ont appelé jeudi la population américaine à les aider à retrouver le meurtrier de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, dont l'assassinat a choqué un pays divisé en proie à un regain de violence politique. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank