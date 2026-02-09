La dernière levée de fonds de Databricks est évaluée à 134 milliards de dollars, selon CNBC

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Sous pression depuis trois semaines, l'animateur Jean-Marc Morandini ne sera plus à l'antenne de CNews à partir de mardi, après la polémique liée à son maintien malgré ses condamnations définitives, notamment pour corruption de mineurs. La direction de CNews a ...
Lire la suite
Le chef du parti travailliste écossais a appelé lundi Keir Starmer à démissionner en raison du scandale Epstein-Mandelson, fragilisant encore davantage la position du Premier ministre britannique, qui a toutefois exclu de quitter Downing Street. Le dirigeant travailliste, ...
Lire la suite
Le directeur de la communication de Keir Starmer a démissionné lundi, disant vouloir favoriser la constitution d'une nouvelle équipe pour soutenir le dirigeant britannique, mis sous pression après sa décision de nommer Peter Mandelson ambassadeur aux États-Unis. ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•09.02.2026•16:37•
Le laboratoire américain Eli Lilly, spécialiste de l'obésité, a annoncé lundi le rachat d'Orna Therapeutics, qui lui permettra d'étendre son portefeuille dans les thérapies cellulaires innovantes. Selon les termes de l'accord, Lilly va acquérir la biotech Orna, ...
Lire la suite
