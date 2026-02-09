 Aller au contenu principal
La dernière levée de fonds de Databricks est évaluée à 134 milliards de dollars, selon CNBC
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Databricks a bouclé son dernier tour de table de 5 milliards de dollars, à une valeur de 134 milliards de dollars, a rapporté CNBC lundi .

