La dernière levée de fonds de Databricks est évaluée à 134 milliards de dollars, selon CNBC

Databricks a bouclé son dernier tour de table de 5 milliards de dollars, à une valeur de 134 milliards de dollars, a rapporté CNBC lundi .