Pour Fillon, un barrage républicain contre le RN serait "un déni de démocratie"

L'ex-Premier ministre François Fillon, le 29 avril 2025 au Palais de justice de Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

L'ancien Premier ministre (LR), François Fillon, s'élève contre un "barrage républicain" contre le RN, estimant que ce serait "un déni de démocratie", et assure qu'il "démissionnerait" s'il se trouvait "à la place" d'Emmanuel Macron, dans un entretien mis en ligne mercredi sur le site du Figaro.

"Tous les partis qui respectent la Constitution font partie de l'arc républicain. C'est clairement le cas du Rassemblement national", observe François Fillon, condamné définitivement en juin par la cour d'appel de Paris à quatre ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, pour les emplois fictifs de son épouse Penelope à l'Assemblée nationale.

"Appeler au +front républicain+ serait un déni de démocratie", assure le candidat battu lors de la présidentielle de 2017. Il fait la différence entre le RN et LFI "dont nombre de ses membres poursuivent un projet révolutionnaire assumé".

Ces déclarations interviennent après la promesse de Nicolas Sarkozy à Marine Le Pen qu'il ne s'associerait pas à un éventuel "front républicain" contre le RN, comme il l'a révélé dans son récent livre "Le journal d'un prisonnier".

Interrogé sur la situation financière de la France, l'ex-Premier ministre en attribue la responsabilité au chef de l'Etat pour avoir "fait campagne contre les solutions nécessaires que je proposais pour rétablir les comptes publics" en 2017.

"A la place d’Emmanuel Macron, je tirerais les conséquences de l'état du pays et donnerais ma démission pour ne pas faire perdre dix-huit mois au pays", ajoute François Fillon, soutien de Bruno Retailleau, l'actuel président de LR.

Si le président de la République "décide d’aller au bout de son mandat, alors il devrait dissoudre l'Assemblée nationale et rendre la parole aux Français", estime-t-il.