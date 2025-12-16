La dépréciation de 19,5 milliards de dollars de Ford sur les véhicules électriques est le signe d'un avenir difficile pour les constructeurs automobiles traditionnels

La dépréciation de 19,5 milliards de dollars de Ford liée à la réinitialisation de ses activités dans le domaine des véhicules électriques met en évidence les défis croissants auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles traditionnels alors qu'ils doivent faire face à une demande en baisse et à un contexte réglementaire modifié, ont déclaré les analystes mardi.

La dépréciation a été considérée comme le signe le plus visible à ce jour du retrait de l'industrie automobile d'une technologie que les constructeurs automobiles ont adoptée avec enthousiasme au début de la décennie, exacerbé par l'annulation par le président Donald Trump des allègements fiscaux pour les véhicules électriques.

Les actions de Ford Motor F.N ont augmenté de 1,3 % avant la cloche mardi à la suite de l'annonce. Tesla TSLA.O a légèrement baissé de 0,6 % et General Motors GM.N est resté stable. Les actions de Stellantis cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté d'environ 1 %.

L'action de Washington a accentué le déclin des ventes, forçant les trois constructeurs automobiles de Détroit - Ford, GM et Stellantis STLAM.MI , société mère de Chrysler - à réduire leurs ambitieux projets de véhicules électriques aux États-Unis et à se recentrer sur leurs véhicules hybrides et à essence.

"La réinitialisation stratégique de Ford est une reconnaissance claire des réalités changeantes du marché et de la demande des consommateurs", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Les frais sont une "réinitialisation douloureuse pour l'entreprise" mais essentielle pour s'aligner sur les intérêts des consommateurs, ce qui améliorerait finalement la rentabilité et les rendements sur investissement de Ford, a déclaré Morgan Stanley.

Les ventes américaines de VE ont chuté d'environ 40 % en novembre à la suite de l'expiration d'un crédit d'impôt à la consommation de 7 500 dollars le 30 septembre. Cette mesure incitative était en place depuis plus de 15 ans pour stimuler la demande.

Depuis septembre, les actions de Ford ont gagné 14 %, celles de GM 34 % et celles de Tesla environ 7 %.

GM a passé une charge de 1,6 milliard de dollars en octobre pour ajuster ses plans d'usine de véhicules électriques, et a averti qu'elle passerait probablement d'autres charges à l'avenir. Stellantis a également fait marche arrière sur certains de ses projets de véhicules électriques, en supprimant un pick-up Ram électrique prévu et en s'orientant vers les hybrides.

"Cette décision de Ford était prévisible (et devrait l'être pour d'autres), compte tenu de la nouvelle réalité de l'environnement des VE aux États-Unis, qui s'est considérablement affaibli en raison d'une demande plus faible et d'exigences de conformité fortement réduites", ont déclaré les analystes de Barclays.

Il s'agit toutefois d'un pas dans la bonne direction, qui peut aider Ford à améliorer ses bénéfices, ont-ils ajouté.