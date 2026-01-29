La demande sur le plus grand réseau électrique américain frôle le record hivernal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin et Laila Kearney

Le plus grand réseau électrique américain a fonctionné jeudi à des niveaux de demande presque record, sous des températures glaciales, alors que les météorologues annoncent une nouvelle tempête arctique pour le week-end.

L'interconnexion PJM, qui gère le flux d'électricité pour 67 millions de personnes dans 13 États du Midwest et du Mid-Atlantic, ainsi qu'à Washington, a enregistré une demande d'électricité d'environ 140 gigawatts au cours des heures de la matinée. Le record d'hiver du réseau est de 143,7 GW, établi en janvier 2025.

En début de semaine, PJM avait annoncé que ce record serait battu vendredi, prévoyant une demande de 148 GW. Aujourd'hui, PJM indique que la journée de vendredi ne sera pas une journée record, avec une prévision de demande d'environ 142 GW.

PJM et les réseaux électriques de New York et de la Nouvelle-Angleterre ont dû faire face à des lignes à haute tension encombrées sur l'ensemble de leur territoire. Les températures supérieures à 0 degré Fahrenheit (-18 Celsius) cette semaine ont provoqué des surcharges des lignes électriques en raison de l'augmentation de la demande d'électricité.

Par ailleurs, les pannes de centrales électriques sur le territoire de PJM ont atteint plus de 20 GW en début de semaine, le froid ayant perturbé les turbines à gaz et les chaudières des centrales à charbon.

PJM prévoit toutefois une baisse des pannes pour vendredi, avec environ 15 gigawatts, soit environ 8 % des 180,8 GW de capacité opérationnelle du réseau.

Jeudi après-midi, les prix de gros de l'électricité au comptant de PJM étaient d'environ 150 dollars par MWh, bien en deçà des brefs pics qui ont dépassé les 3 000 dollars par MWh en début de semaine. Les prix se sont calmés lorsque les températures se sont légèrement réchauffées et que les approvisionnements en gaz sont devenus moins restreints pour les producteurs d'électricité.

"Dans l'éventualité d'une nouvelle tempête importante accompagnée d'un froid intense, il est possible que les prix augmentent à nouveau", a déclaré Matthew Palmer, responsable de la recherche sur le gaz dans les Amériques chez S&P Global Energy. "Toutefois, plus nous approchons du mois de mars et de la fin de la saison de chauffage hivernale traditionnelle, moins cette éventualité est probable."