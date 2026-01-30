La demande sur le plus grand réseau électrique américain devrait frôler le record hivernal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

La demande d'électricité sur le plus grand réseau électrique des États-Unis devrait culminer vendredi à environ 141 gigawatts, tout près du record hivernal historique sur l'interconnexion PJM, selon les dernières prévisions à sept jours de l'opérateur.

Les performances de PJM ont été suivies de près en partie à cause de sa forte concentration de centres de données, dont la consommation d'électricité augmente plus vite que le réseau ne peut mettre en ligne davantage de production.

L'opérateur, qui gère le flux d'électricité pour 67 millions de personnes dans 13 États du Midwest et du Mid-Atlantic ainsi qu'à Washington, D.C., a jusqu'à présent traversé une tempête de neige et 10 jours de temps glacial sans ordonner de coupure de courant.

On s'attendait à ce que les pannes de production sur le réseau atteignent environ 15 gigawatts vendredi, soit environ 11 % de la capacité totale engagée. Plus tôt dans la semaine, les pannes de production ont dépassé les 22 GW, selon les données de PJM. Selon les prévisions de PJM, les interruptions pour le week-end devraient se situer entre 11 et 14 GW.

En début de semaine, PJM a prédit que son record d'hiver pour la demande serait pulvérisé vendredi, prévoyant une consommation d'électricité de 148 GW. Le record de PJM pour la saison est de 143,7 GW, établi en janvier 2025.

Mais PJM a revu ces prévisions à la baisse, car les températures dans certaines parties de son territoire ont été plus chaudes que prévu. Le ministère américain de l'Énergie a également encouragé les centres de données à utiliser des générateurs de secours, ce qui réduirait la pression sur les ressources de PJM.

Vendredi matin, les prix de gros de l'électricité au comptant dans PJM étaient d'environ 173 dollars par MWh, bien en deçà des pics observés plus tôt dans la semaine, qui ont dépassé les 3 000 dollars par MWh.

PJM et les réseaux électriques de New York et de la Nouvelle-Angleterre ont dû faire face à l'encombrement des lignes à haute tension sur l'ensemble de leur territoire. Les températures supérieures à 0 degré Fahrenheit (-18 Celsius) cette semaine ont provoqué des surcharges des lignes électriques en raison de l'augmentation de la demande d'électricité. Le froid a également réduit la capacité des centrales électriques sur le territoire de PJM.