 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La demande sur le plus grand réseau électrique américain devrait frôler le record hivernal
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

La demande d'électricité sur le plus grand réseau électrique des États-Unis devrait culminer vendredi à environ 141 gigawatts, tout près du record hivernal historique sur l'interconnexion PJM, selon les dernières prévisions à sept jours de l'opérateur.

Les performances de PJM ont été suivies de près en partie à cause de sa forte concentration de centres de données, dont la consommation d'électricité augmente plus vite que le réseau ne peut mettre en ligne davantage de production.

L'opérateur, qui gère le flux d'électricité pour 67 millions de personnes dans 13 États du Midwest et du Mid-Atlantic ainsi qu'à Washington, D.C., a jusqu'à présent traversé une tempête de neige et 10 jours de temps glacial sans ordonner de coupure de courant.

On s'attendait à ce que les pannes de production sur le réseau atteignent environ 15 gigawatts vendredi, soit environ 11 % de la capacité totale engagée. Plus tôt dans la semaine, les pannes de production ont dépassé les 22 GW, selon les données de PJM. Selon les prévisions de PJM, les interruptions pour le week-end devraient se situer entre 11 et 14 GW.

En début de semaine, PJM a prédit que son record d'hiver pour la demande serait pulvérisé vendredi, prévoyant une consommation d'électricité de 148 GW. Le record de PJM pour la saison est de 143,7 GW, établi en janvier 2025.

Mais PJM a revu ces prévisions à la baisse, car les températures dans certaines parties de son territoire ont été plus chaudes que prévu. Le ministère américain de l'Énergie a également encouragé les centres de données à utiliser des générateurs de secours, ce qui réduirait la pression sur les ressources de PJM.

Vendredi matin, les prix de gros de l'électricité au comptant dans PJM étaient d'environ 173 dollars par MWh, bien en deçà des pics observés plus tôt dans la semaine, qui ont dépassé les 3 000 dollars par MWh.

PJM et les réseaux électriques de New York et de la Nouvelle-Angleterre ont dû faire face à l'encombrement des lignes à haute tension sur l'ensemble de leur territoire. Les températures supérieures à 0 degré Fahrenheit (-18 Celsius) cette semaine ont provoqué des surcharges des lignes électriques en raison de l'augmentation de la demande d'électricité. Le froid a également réduit la capacité des centrales électriques sur le territoire de PJM.

Environnement

Valeurs associées

Charbon
98,95 USD Ice Europ +0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les cercueils des migrants morts deux jours plus tôt après le naufrage de leur embarcation au large de la Calabre, dans le sud de l'Italie, à Steccato di Cutro, Italie, le 28 février 2023 ( AFP / Alessandro SERRANO )
    Des responsables italiens jugés pour un naufrage meurtrier de migrants
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:52 

    Le procès de quatre policiers et deux garde-côtes italiens s'est ouvert vendredi à Crotone (sud-est), où ils sont accusés d'être intervenus trop tard pour secourir un bateau de migrants en 2023, dont le naufrage avait causé la mort d'au moins 94 personnes. Cette ... Lire la suite

  • Le prix de l'or dépasse les 5 300 dollars l'once
    Le dollar, l'or, la "tech" et des nouvelles données au menu des investisseurs
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:39 

    Les marchés s'apprêtent à clôturer un mois de janvier difficile pour le dollar, qui s'achemine vers son pire début d'année depuis 2018, et la semaine prochaine s'annonce à nouveau riche en événements susceptibles d'aggraver les turbulences que traverse la devise ... Lire la suite

  • Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine
    Ski alpin: La dernière descente féminine avant les JO annulée après la chute de Vonn
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:36 

    La skieuse américaine Lindsey Vonn a chuté vendredi lors de ‍la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de ‌Milan-Cortina, et semblait clairement gênée lorsqu'elle s'est relevée sur ses skis. Les organisateurs ... Lire la suite

  • Kevin Warsh a été désigné vendredi par le président Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale américaine, photographié le 10 juillet 2024 à Sun Valley, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVORK DJANSEZIAN )
    Kevin Warsh, du cercle de Trump aux portes de la Fed
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:30 

    Kevin Warsh, désigné vendredi par Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale (Fed), s'est érigé ces derniers mois en défenseur des politiques présidentielles et contempteur de la banque centrale am&éricaine, dont il a déjà été l'un des

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank