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La demande américaine en gaz d'alimentation pour le GNL atteint son plus haut niveau depuis fin avril, à mesure que les usines reprennent leur activité après des travaux de maintenance
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 17:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

La demande de gaz naturel américain provenant des usines d'exportation de GNL a atteint jeudi son plus haut niveau depuis fin avril, alors que les principales installations du Texas ont repris leur activité après une période de maintenance, selon les données préliminaires de LSEG.

* Les livraisons de gaz d'alimentation vers les usines de GNL américaines ont grimpé à 18,5 milliards de pieds cubes par jour.

* Cette hausse s’explique par l’augmentation des flux vers l’usine de Corpus Christi de Cheniere Energy et vers Freeport LNG, respectivement troisième et quatrième plus grandes installations d’exportation de GNL aux États-Unis.

* Freeport a confirmé jeudi qu’un important programme de travaux de maintenance avait été mené à bien.

* Cheniere a déclaré mercredi que l’usine de Corpus Christi avait achevé la maintenance prévue et avait repris ses activités à plein régime.

* Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et les usines de liquéfaction comptent parmi les principales sources de demande de gaz naturel dans le pays, ce qui fait des niveaux de gaz d'alimentation un indicateur de marché étroitement surveillé.

* Corpus Christi peut consommer environ 2,5 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité. Freeport peut en consommer environ 2,0 bcfd.

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