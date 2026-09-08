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La décision concernant le chasseur de nouvelle génération de la Marine américaine devrait être dévoilée prochainement, selon certaines sources
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 19:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mike Stone

Le Pentagone a choisi l'entreprise qui fabriquera le chasseur furtif de nouvelle génération de la Marine américaine et pourrait annoncer le nom du lauréat dans les semaines à venir, voire plus tôt, ont déclaré deux personnes informées du dossier.

Boeing BA.N et Northrop Grumman NOC.N sont en lice pour remporter ce contrat, dont la valeur pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliards de dollars sur toute sa durée, si l'on en juge par des programmes antérieurs d'envergure similaire.

Ce programme, qui n’a pas encore de nom officiel mais porte la désignation F/A-XX, est en proie depuis des années à des retards et à des conflits de financement . Certains responsables du Pentagone avaient cherché à le reporter de trois ans maximum, invoquant des inquiétudes concernant les capacités d’ingénierie et de la chaîne d’approvisionnement. Le Congrès s’y est opposé, allouant 750 millions de dollars au F/A-XX dans le vaste projet de loi sur les réductions d’impôts et les dépenses adopté en 2025, ainsi que 1,4 milliard de dollars supplémentaires pour l’exercice 2026.

Alors que la Chine met rapidement en service des avions de combat de pointe — y compris ceux que Pékin qualifie de “sixième génération” —, les enjeux d’un nouveau retard sont considérables: cela priverait la Marine d’un chasseur moderne capable d’opérer à partir de porte-avions dans les années 2030 et au-delà, ce qui pourrait compromettre sa capacité à projeter sa puissance dans des environnements contestés, a déclaré un responsable américain.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré: “Nous poursuivons nos travaux en vue d’attribuer le contrat F/A-XX dans un avenir proche. Nous ne disposons d’aucune information supplémentaire pour le moment.”

Cet avion de chasse embarqué sera la pièce maîtresse de la famille de systèmes “Next Generation Air Dominance” de la Marine, destinée à remplacer la flotte vieillissante de F/A-18E/F Super Hornet en service depuis les années 1990.

Il devrait être doté de capacités de furtivité avancées, d’une autonomie et d’une endurance améliorées, ainsi que de la capacité à s’intégrer aux drones de combat et aux systèmes de défense aérienne embarqués de la Marine. Les premiers appareils de série devraient entrer en service dans les années 2030, tandis que les F/A-18 devraient rester en service jusque dans les années 2040.

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