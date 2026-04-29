La DCC irlandaise examine l'offre publique d'achat de KKR et Energy Capital Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du premier paragraphe: DCC est basée en Irlande, et non en Grande-Bretagne)

La société irlandaise DCC DCC.L a déclaré qu'elle examinait une proposition de rachat en numéraire émanant d'un consortium composé des sociétés d'investissement américaines Energy Capital Partners et KKR KKR.N , ce qui a fait grimper son action jusqu'à 16 %.

L'action du fournisseur de services de vente, de marketing et d'assistance a grimpé à 62,65 livres à l'annonce de cette nouvelle, ce qui lui confère une valeur boursière d'environ 5,35 milliards de livres (7,22 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters. Le titre a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022.

DCC n'a pas fourni plus de détails sur cette proposition. KKR et Energy Capital Partners n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le consortium a jusqu'au 10 juin pour annoncer son intention ferme de faire une offre sur DCC ou de se retirer.

DCC a déclaré qu'il n'y avait aucune certitude qu'une offre ferme serait faite.

(1 $ = 0,7407 livres)