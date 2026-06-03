La croissance du secteur des services aux États-Unis s'accélère en mai ; les entreprises doivent faire face à une hausse des prix des intrants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'activité du secteur des services américain s'est redressée en mai, les entreprises ayant passé des commandes à titre préventif et reconstitué leurs stocks en prévision de pénuries et d'une hausse des prix liées au conflit avec l'Iran. L'Institute for Supply Management a déclaré mercredi que son indice des directeurs d'achat dans le secteur non manufacturier était passé à 54,5 le mois dernier, contre 53,6 en avril. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'indice PMI des services à 53,8.

Un indice supérieur à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine. La guerre de trois mois entre les États-Unis, Israël et l'Iran a gravement perturbé le transport maritime des matières premières et fait grimper les prix des biens, notamment de l'énergie, de l'aluminium et des engrais. La hausse de l'indice PMI des services reflète l'augmentation de l'activité manufacturière rapportée cette semaine par l'ISM. L'indice des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services a bondi à 57,3, contre 53,5 en avril. L'indice des stocks du secteur des services a grimpé à 62,5, contre 53,1 le mois précédent. Les stocks des entreprises ont diminué pendant quatre trimestres consécutifs, la plus longue période de ce type depuis la Grande Récession. Mais la croissance du carnet de commandes a ralenti, tout comme les exportations. L'indice de l'enquête mesurant les prix payés par les entreprises pour leurs intrants a augmenté à 71,3, contre 70,7 le mois précédent, ce qui indique que le choc des prix du pétrole continuerait de se répercuter sur le secteur des services. L'inflation a augmenté en avril à son rythme le plus rapide depuis trois ans , a indiqué le gouvernement la semaine dernière.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75% jusqu'à l'année prochaine. L'indice de l'enquête mesurant les livraisons des fournisseurs a légèrement reculé, passant de 56,8 en avril à 55,2, un niveau qui reste élevé. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Ce niveau élevé a probablement contribué à la hausse de l'indice PMI des services, dans un contexte de renforcement de l'économie et d'augmentation de la demande. Mais dans ce cas précis, ce sont les tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui sont à l'origine de l'allongement des délais de livraison.

L'emploi dans le secteur des services est resté modéré. L'ISM a noté une légère hausse de l'"attrition". L'indicateur de l'emploi de l'ISM n'a toutefois pas été un bon indicateur de l'évolution des effectifs dans les services privés dans le rapport sur l'emploi très suivi du ministère du Travail. Les effectifs non agricoles ont enregistré deux mois consécutifs de hausses supérieures à 100 000. Les effectifs devraient avoir augmenté de 85 000 emplois en mai après une hausse de 115 000 en avril, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes.

Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3%.