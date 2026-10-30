La croissance de la zone euro ralentit moins que prévu au 3e trimestre

(Zonebourse.com) - La croissance économique dans la zone euro a ralenti au troisième trimestre, mais dans une proportion moindre qu'attendu, indique une première estimation publiée vendredi par Eurostat.

Le produit intérieur brut (PIB) des 21 économies du bloc monétaire a progressé de 0,4% d'un trimestre sur l'autre sur la période allant de juillet à septembre, contre 0,6% au deuxième trimestre, alors que les économistes l'attendaient en hausse de 0,2%.

En variation annuelle, la croissance atteint 1,3%.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat fait état d'une croissance de 0,5% au troisième trimestre par rapport au deuxième, et de 1,5% en rythme annuel.

La croissance européenne a surpris à la hausse ces derniers mois, à tel point qu'elle pourrait atteindre 1,1% en 2026, puis 1,5% en 2027, selon les prévisions des économistes.

La résistance de l'activité pourrait cependant plaider en faveur d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) en décembre, après le statu quo décidé la veille, dans l'espoir de calmer une inflation persistante.

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