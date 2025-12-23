La croissance de l'Espagne confirmée au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 09:40
Cette croissance de 0,6%, confirmée par rapport à l'estimation préliminaire de fin octobre, s'explique par la contribution de la demande intérieure, positive pour 1,3 point, en partie contrebalancée par celle de la demande externe, négative pour -0,7 point.
Du côté de l'offre, tous les principaux secteurs ont affiché des évolutions positives dans leur valeur ajoutée brute, hormis les branches primaires. En particulier, celle de la construction a augmenté de 1,3% et celle des services, de 0,8%.
En variation annuelle, le PIB de l'Espagne s'est accru de 2,8% au 3e trimestre 2025 (contre 2,9% au 2e trimestre), avec des contributions de 3,8 points pour la demande intérieure et de -1 point pour la demande externe.
A lire aussi
-
par Dan Peleschuk La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine, notamment Kyiv et les infrastructures énergétiques de l'ouest du pays, faisant trois morts et provoquant d'importantes coupures de courant ... Lire la suite
-
Les commerçants de Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, espèrent une affluence de visiteurs pendant cette semaine de Noël après une longue période de crise causée par la guerre à Gaza. Le conflit a eu de lourdes conséquences sur cette ville en Cisjordanie ... Lire la suite
-
(AOF) - Arkema a dévoilé un projet de cession de certaines de ses activités de modifiants chocs et agents de mise en œuvre, des additifs utilisés dans la fabrication de profilés, tubes et emballages PVC ainsi que de plastiques techniques, au groupe indien Praana. ... Lire la suite
-
Des diplomates russes et américains ont eu récemment des entretiens destinés à supprimer les "motifs de friction" entre leurs deux pays, mais les principaux problèmes demeurent, a déclaré mardi Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer