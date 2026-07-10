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La Croatie reçoit 255 MEUR dans le cadre du programme de défense SAFE
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 14:38

Ce préfinancement représente 15% de l'enveloppe totale de 1,7 MdEUR accordée au pays pour accélérer ses investissements militaires.

La Croatie annonce avoir reçu un premier versement de 255 MEUR au titre de l'instrument européen "Action de sécurité pour l'Europe" (SAFE), soit 15% de l'enveloppe totale de 1,7 MdEUR qui lui est allouée. Ce préfinancement doit permettre d'accélérer plusieurs projets de défense, de renforcer les capacités militaires du pays et de soutenir les objectifs communs de l'Union européenne.

SAFE est un instrument doté de 150 MdsEUR qui accorde des prêts aux Etats membres afin de financer notamment des acquisitions conjointes de munitions, de missiles, de systèmes de défense aérienne et de systèmes de combat terrestre produits au sein de l'Union européenne.

Le dispositif s'inscrit dans le plan ReArm Europe/Readiness 2030 de la Commission européenne, qui vise à mobiliser plus de 800 MdsEUR d'investissements dans la défense.

La Commission européenne précise que d'autres versements interviendront à mesure que les étapes prévues seront franchies. Les prêts SAFE sont financés par des emprunts de l'Union européenne sur les marchés financiers et seront remboursés par les Etats membres bénéficiaires.

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