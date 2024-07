La crise de l'éclatement des portes de Boeing touche les fournisseurs, les compagnies aériennes et les passagers

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

Après qu'un panneau de porte d'un Boeing BA.N 737 MAX 9 exploité par Alaska Airlines ait explosé en plein vol en janvier, Anneke Palmerton a appris que le transporteur avait également annulé son vol pour Orlando.

Elle n'a pas été surprise car Alaska ALK.N avait décidé d'immobiliser sa flotte de MAX 9 après l'accident du 5 janvier. Elle était loin de se douter que l'incident ferait boule de neige, affectant le service aérien dans sa ville de Bellingham, Washington, et bouleversant ses projets d'hiver avec Southwest Airlines LUV.N . L'explosion de la porte ne s'est produite qu'à bord d'un seul vol. Mais les retombées de la crise de sécurité qui s'en est suivie ont gonflé les coûts pour ceux qui dépendent de Boeing. Des entretiens avec des dirigeants de compagnies aériennes, des responsables syndicaux, des pilotes, des fournisseurs, des passagers et des responsables gouvernementaux montrent comment l'incident s'est répercuté sur le secteur mondial de l'aviation, qui pèse des milliers de milliards de dollars.

Le ralentissement des livraisons de MAX par Boeing a affecté les bénéfices de compagnies aériennes telles que Southwest et de certains fournisseurs qui prévoyaient d'équiper les nouveaux avions. Les passagers ont été incommodés et bloqués, car les compagnies aériennes ont réduit le nombre de leurs itinéraires, et le recrutement de pilotes s'est ralenti, comme le montrent les entretiens.

"Nous pensions ... qu'il y aurait quelques secousses", a déclaré M. Palmerton, notaire et célébrant de mariage à Bellingham. "Jamais dans un million d'années (nous n'aurions pensé) que cela mènerait à Southwest", a déclaré Mme Palmerton à propos de la décision de la compagnie aérienne de supprimer la desserte de son aéroport local.

Boeing est le plus grand exportateur américain et emploie près de 150 000 personnes dans le pays. Il en soutient des millions d'autres par l'intermédiaire d'une chaîne d'approvisionnement qui comprend des milliers d'entreprises, petites et grandes, dans le monde entier.

L'économiste Joseph Brusuelas estime qu'il contribue cumulativement à l'économie américaine à hauteur de 1 000 milliards de dollars par an et qu'il soutient plus de 5 millions d'emplois.

Boeing a fait référence à des commentaires antérieurs de l'exécutif décrivant la situation comme difficile, mais a souligné que les efforts de l'entreprise pour améliorer la qualité portent leurs fruits grâce à l'amélioration des opérations de l'usine. Boeing prévoit de revenir à une cadence de production de 38 MAX par mois au cours du second semestre de l'année.

LA SÉCURITÉ AVANT LA VITESSE

Sous la pression des autorités de régulation, Boeing s'est engagé à donner la priorité à la sécurité plutôt qu'à la vitesse, ce qui a ralenti sa production de jets. Il a livré 175 jets au premier semestre 2024, soit 34 % de moins qu'il y a un an et 46 % de moins que son rival européen Airbus AIR.PA n'a remis à ses clients.

Les retards de montée en cadence font que certains fournisseurs attendent de bénéficier de leurs investissements. Le fournisseur de composants de la région de Montréal, Meloche Group, a investi 10 millions de dollars canadiens (7,34 millions de dollars) cette année pour répondre à la hausse de la demande, notamment celle des moteurs LEAP qui équipent les avions MAX.

Mais GE Aerospace GE.N et son partenaire français Safran

SAF.PA ont déjà déclaré qu'ils ralentissaient la production de LEAP cette année, en raison de la crise de Boeing.

Meloche s'attend maintenant à manquer de 5 % son objectif de revenus de 150 millions de dollars canadiens cette année, bien que le directeur général Hugue Meloche ait déclaré que les ventes devraient augmenter de 25 % en 2025. L'incident du 5 janvier ajoute des maux de tête aux compagnies aériennes déjà confrontées à des retards de moteurs sur certains Airbus AIR.PA A320 et à des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'industrie.

Les compagnies aériennes se préparent des mois à l'avance avant de mettre un nouvel avion en service. Elles embauchent et forment des pilotes et planifient leur réseau, ce qui entraîne des coûts de préparation et d'infrastructure considérables. Les retards de livraison des avions les empêchent de récupérer ces coûts.

LE PRÉJUDICE SUBI PAR LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact financier total de la crise de Boeing, celle-ci pèse sur les revenus et les emplois des compagnies aériennes. Le transporteur économique américain Allegiant ALGT.O , client de Boeing, a déclaré que les retards dans les livraisons d'avions lui coûtaient environ 30 millions de dollars par an. United Airlines UAL.O , un autre client, a réduit ses plans d'embauche pour l'année de près de 30%, citant la baisse des livraisons d'avions. La compagnie rivale American Airlines

AAL.O a également réduit ses plans d'embauche.

"Nous avons constaté des retards de livraison de Boeing", a déclaré Devon May, directeur financier d'American Airlines, à Reuters en avril. "Nous n'allons donc probablement pas embaucher autant de personnes que nous l'aurions prévu en janvier La situation est encore plus désastreuse chez Southwest, qui exploite une flotte entièrement composée de Boeing et qui est maintenant confrontée à la perspective d'une course aux procurations , en partie à cause des retards de livraison des avions à réaction. La compagnie avait embauché du personnel en supposant qu'elle recevrait 85 jets cette année, mais elle ne s'attend plus qu'à 20 avions. Le manque d'avions a affecté ses revenus et aggravé les pressions sur les coûts, le transporteur dépensant des millions de dollars pour continuer à faire voler des avions plus anciens. On estime également que la compagnie aérienne s'est retrouvée avec environ 800 pilotes en surnombre.

RÉDUCTION DES COÛTS

Face à la pression exercée sur ses bénéfices, Southwest a décidé de se concentrer sur des marchés plus rentables et de quitter Bellingham et trois autres aéroports. Elle a déjà cessé d'embaucher des pilotes, suspendu la formation des nouveaux embauchés et élaboré des plans pour offrir à ses pilotes des heures réduites et des salaires moins élevés.

Il s'agit d'un revirement de situation spectaculaire pour ses pilotes, qui, il y a à peine six mois, étaient tellement demandés par les transporteurs concurrents que la compagnie avait du mal à stabiliser le taux d'attrition.

À Bellingham, Southwest représente environ 40 % du trafic passagers. Son arrivée à la fin de l'année 2021 a aidé l'aéroport de la petite ville à rivaliser avec l'aéroport international de Vancouver, qui a accueilli près de 25 millions de passagers à l'arrivée et au départ l'année dernière. Les voyageurs en provenance du Canada ont représenté plus de la moitié du trafic passagers de Bellingham, estimé à plus de 630 000 l'année dernière.

Les autorités municipales prévoient un impact économique lorsque Southwest cessera ses activités dans la ville au mois d'août. "Il ne fait aucun doute que nos communautés s'en ressentiront", a déclaré Kip Turner, directeur de l'aviation à l'aéroport international de Bellingham.

GARANTIR UNE QUALITÉ OPTIMALE Depuis l'incident du 5 janvier, Boeing a brusquement annoncé des changements radicaux dans sa gestion, dont le départ de son directeur général Dave Calhoun à la fin de l'année. Le constructeur d'avions a multiplié les inspections dans ses propres installations et celles de ses fournisseurs, a renforcé la formation des nouveaux employés et a demandé à ses cadres de passer plus de temps sur le terrain.

Les dirigeants de l'industrie se disent encouragés par le plan d'action de Boeing, mais ils ont besoin de résultats.

"Nous voulons nous assurer qu'ils produisent des avions de la plus haute qualité, que nous pouvons faire voler en toute sécurité tous les jours", a déclaré Shane Tackett, directeur financier d'Alaska Airlines.

(1 $ = 1,3632 dollar canadien)