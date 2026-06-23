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La crainte d'une inflation dans la zone euro est-elle désormais derrière nous ?
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 11:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 recule de 1 %

* Les valeurs technologiques et minières en tête des baisses

* Les valeurs défensives surperforment

* Heineken nomme un nouveau directeur général

* Les contrats à terme de Wall Street reculent

23 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

LA CRAINTE D'UNE INFLATION DANS LA ZONE EURO EST-ELLE DÉSORMAIS DERRIÈRE NOUS?

Il y a peu, les marchés pensaient encore que la Banque centrale européenne (BCE) devrait relever ses taux à trois reprises cette année pour empêcher que la flambée des prix de l’énergie ne se répercute sur l’inflation générale.

Aujourd’hui, cette perspective semble bien lointaine. L’ouverture du détroit d’Ormuz en est évidemment la principale raison, mais les dernières 24 heures ont donné un nouvel élan à ceux qui parient sur une BCE plus accommodante.

Les enquêtes PMI de la zone euro publiées mardi ont montré que les coûts des intrants ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis juste avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient en février, avec un ralentissement tant dans l’industrie manufacturière que dans les services.

De plus, selon Barry van der Laan, stratège senior en devises chez Monex Europe, ces données ont été en grande partie collectées avant la signature du mémorandum entre les États-Unis et l’Iran, le 17 juin. “ Les données définitives pourraient donc refléter un apaisement supplémentaire des inquiétudes liées à l’énergie et au transport maritime. ” Et la veille, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait déclaré que le choc inflationniste n’était pas encore suffisamment important pour générer de dangereux effets de second tour sur les prix.

Concrètement, ces deux éléments signifient que la barre a été placée plus haut pour une deuxième hausse des taux de la BCE, selon les analystes de la Société Générale, qui ont ouvert leur note matinale en posant la question suivante: “ La crainte de l’inflation est-elle terminée dans la zone euro? ”

Ils soulignent que l’écart entre les rendements américains et allemands à deux ans dépasse désormais 160, son plus haut niveau depuis neuf mois, et indiquent que la parité euro/dollar se dirige vers la barre des 1,13 dollar — il ne lui reste plus beaucoup de chemin à parcourir, puisqu’elle se situe actuellement à 1,141 dollar, un plus bas proche de celui de l’année dernière. Les swaps d’inflation à un an de la zone euro sont inférieurs à 2,5 % EUCPIZ1Y=TWEB pour la première fois depuis début mars — un niveau supérieur à l’objectif de 2 % de la BCE, mais inférieur au pic de près de 4 % atteint en mai, son plus haut niveau depuis trois ans.

Bien que les indicateurs techniques soient un peu tendus, la Société Générale estime que l’euro pourrait chuter “ vers la zone des 1,135 $ si le niveau de 1,1390 $ venait à céder ”.

Et d’autres mouvements sont encore possibles. La BCE a relevé ses taux ce mois-ci et les marchés anticipent toujours une nouvelle hausse de 25 points de base cette année.

0#EURIRPR

Ainsi, si cette perspective commence à être écartée par les marchés, alors que ceux-ci tablent toujours sur une hausse de la Fed cette année, l’euro pourrait connaître des difficultés.

(Alun John)

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