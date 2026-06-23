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USA-Trump presse pour le développement d'un puissant ordinateur quantique d'ici 2028
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:50

Le président américain Donald Trump a ordonné lundi d’accélérer le développement d’un puissant ordinateur quantique destiné à la recherche scientifique et de renforcer la protection des systèmes gouvernementaux contre les cybermenaces associées.

"Nous pensons que cela pourra se concrétiser d’ici 2028", a déclaré Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison blanche, lors d’un point de presse présentant ces mesures et détaillant le projet d’ordinateur quantique.

Le président américain a signé un décret en ce sens et un autre visant à protéger les systèmes informatiques de l’État contre les cyberattaques menées à l’aide d’ordinateurs quantiques. Ce texte fixe pour objectif la migration des principaux systèmes gouvernementaux vers la cryptographie post-quantique d’ici 2030 ou 2031.

L’administration Trump entend renforcer le leadership américain face à la Chine dans la course aux technologies quantiques. Cette technologie pourrait accélérer les progrès dans l'IA, la science des matériaux et la chimie, tout en prémunissant contre les risques de cybersécurité qu'elle engendre.

Le décret demande également au Pentagone de déployer des capteurs quantiques d’ici 2028. Ceux-ci sont susceptibles de faciliter la navigation des avions dans des zones de guerre où le GPS est perturbé et permettre la détection, depuis l’espace, d’activités souterraines comme la construction de tunnels ou de silos à missiles.

"La détection quantique peut offrir de nombreuses applications intéressantes avant même l’informatique quantique", a estimé Matthew Kinsella, directeur général d’Infleqtion

IFNQ.N , qui a assisté à la signature des décrets dans le Bureau ovale. "Il est possible de tenir ce calendrier."

Le mois dernier, le département du Commerce a annoncé qu’il prendrait des participations dans neuf entreprises d’informatique quantique, pour un montant total de 2 milliards de dollars (1,75 milliard d’euros), dont un nouveau projet d’IBM

IBM.N .

L’un des décrets vise également à renforcer la coopération internationale en matière de protection de la propriété intellectuelle et de sécurité de la chaîne d’approvisionnement face à "des concurrents et des adversaires cherchant à compromettre la sécurité économique et nationale des États-Unis", a déclaré Michael Kratsios.

Les agences fédérales sont en outre chargées d’élaborer, au cours des cinq prochaines années, des plans de déploiement de capteurs et de réseaux quantiques.

(Reportage Jacob Bogage et Alexandra Alper, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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