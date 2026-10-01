La CPI et l'assureur Axa ont rompu leurs liens dans le contexte de la campagne menée par Trump contre la Cour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article avec des sources modifiées, ajout de détails et de contexte)

La Cour pénale internationale a mis fin à son contrat avec l'assureur français Axa AXAF.PA à compter du 1er octobre et fera désormais appel à un nouvel assureur santé, a déclaré un porte-parole de la Cour, dont le siège se trouve à La Haye.

Le porte-parole n’a pas donné les raisons de cette décision, qui a été révélée jeudi par le Financial Times, et a refusé de nommer le nouvel assureur.

Le président Donald Trump a récemment exhorté d’autres pays à se retirer de la CPI, la qualifiant d’"institution malfaisante" et de "paria", dans le cadre d’une campagne américaine de plus en plus virulente contre la Cour.

L’administration Trump affirme que la CPI outrepasse ses prérogatives en revendiquant sa compétence sur les ressortissants de pays, dont les États-Unis et Israël, qui n’ont pas ratifié le traité fondateur de la Cour, connu sous le nom de Statut de Rome.

"AXA et la Cour ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur relation contractuelle", a déclaré le porte-parole de la CPI à Reuters dans un communiqué.

AXA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le Financial Times a indiqué dans son article qu’AXA avait invoqué "les risques découlant de l’application extraterritoriale des sanctions américaines", ce qui, selon l’assureur, reflétait "un environnement international devenu de plus en plus tendu et complexe pour les entreprises".

Le journal, citant une source proche du dossier, a indiqué qu’AXA avait mené pendant des mois des discussions en interne et avec la CPI au sujet de solutions de contournement possibles, mais qu’elle n’avait pas pu trouver de solution sans recourir à ce qu’on appelle une "loi de blocage".

Les lois de blocage sont des mécanismes juridiques destinés à protéger les Européens contre les effets extraterritoriaux des sanctions imposées par des pays tiers.

Les États-Unis ont imposé des sanctions financières et des interdictions de visa au personnel de la CPI, et les responsables ont préparé des sanctions qui pourraient compromettre la capacité de la Cour à fonctionner, ont précédemment déclaré à Reuters des sources proches du dossier.