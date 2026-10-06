La course des taureaux

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par Jamie McGeever

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint mardi des niveaux records , alors qu’une accalmie dans la vague de ventes sur le marché obligataire et la stabilité des cours du pétrole ont ouvert la voie à une vague d’achats portée par les technologies et l’intelligence artificielle, les investisseurs abordant la saison des résultats du troisième trimestre avec un grand optimisme.

Dans ma chronique d'aujourd'hui , je m'intéresse aux signaux d'alerte potentiels sur le marché obligataire américain, mis en évidence par les adjudications régulières de dette du Trésor. Les taux remontent, ce qui n'est pas nécessairement un signe de tension, mais les « queues » importantes observées lors de ces adjudications en sont un. Les investisseurs vont examiner de très près les données sous-jacentes à ces ventes.

À lire aujourd’hui

* Des importations record plongent la balance commerciale américaine dans le rouge en août

* Les valeurs américaines du secteur des logiciels atteignent de nouveaux sommets pour 2026 alors que les craintes liées à la disruption par l’IA s’estompent

* Le ralentissement des flux de trésorerie des fonds monétaires pèse sur les bons du Trésor à court terme

* Un changement précoce à la tête de la BCE pourrait aggraver le choc sur le marché obligataire parisien: Mike Dolan

* La Banque du Japon pourrait indiquer que l'inflation sous-jacente a atteint l'objectif de 2 %, selon certaines sources

* Principaux mouvements du marché aujourd’hui * ACTIONS: Japon +1 % à son plus haut niveau depuis 3 mois, Europe +0,5 %, Royaume-Uni +0,4 %. Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets * SECTEURS/ACTIONS: Dix secteurs du S&P 500 progressent, seul celui de la santé recule. Services aux collectivités +3 %, biens de consommation discrétionnaires +1,4 %. Les valeurs du secteur des logiciels +1 %, à leur plus haut niveau depuis 2026. Marvell Technology +6 %, Cisco +4,5 %, Nvidia atteint un plus haut historique. Seagate Technology -14 %. * MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar américain recule de 0,3 % par rapport à son plus haut niveau en 17 mois atteint lundi, tandis que l’euro regagne du terrain. Le dollar canadien progresse de 0,4 %. * OBLIGATIONS: le rendement des obligations japonaises à 30 ans atteint un nouveau plus haut à 4,25 %. L'écart entre les rendements français et allemands à 10 ans se réduit de 8 points de base, soit la plus forte baisse depuis le début de la pandémie. Les rendements américains reculent de 3 à 4 points de base; l'adjudication des obligations à 3 ans se déroule sans encombre et s'achève au rendement le plus élevé depuis 2006. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole reste stable, le Brent se maintenant autour de 100 $/baril. L'or progresse de 0,7 % à 4.170 $/once.

Les thèmes du jour:

Déséquilibres

La volonté de l’administration Trump de voir le déficit commercial américain se réduire de manière significative — voire tout simplement de se réduire — est une nouvelle fois contrariée. Les chiffres publiés mardi ont montré que les importations record enregistrées en août ont porté le déficit commercial à son plus haut niveau depuis 17 mois. Les droits de douane, les guerres commerciales, la relocalisation et les « milliers de milliards » d’investissements étrangers (selon Trump), échouent tous, du moins à l’aune de cet indicateur.

Si ces importations record témoignent d’une demande et de dépenses de consommation robustes, le déficit qu’elles engendrent freine la croissance du PIB. L’estimation de la croissance du troisième trimestre établie par le modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta a été revue à la baisse mardi, après la publication des données commerciales, d’un dixième de pour cent pour s’établir à 3,7 %. Dans un contexte où la Chine affiche un excédent commercial record, le déficit américain rappelle également les risques liés à l’aggravation des déséquilibres mondiaux.

Un réveil brutal

La guerre entre les États-Unis et l’Iran en est désormais à son huitième mois, et le détroit d’Ormuz est apparemment resté fermé pendant toute cette période. Dans ces conditions, il est surprenant que les prix du pétrole et des énergies connexes ne soient pas encore plus élevés qu’ils ne le sont actuellement. La raison pour laquelle le baril de pétrole coûte 100 dollars et non 150, voire 200, semble être que l’offre de brut en provenance de la région est bien plus importante que beaucoup ne le pensaient. Le directeur général de Vitol a déclaré mardi que jusqu’à 14 millions de barils par jour étaient expédiés depuis le Moyen-Orient.

Ce qui tombe bien, car le monde a presque épuisé ses stocks de sécurité, selon des dirigeants du secteur. Les gouvernements et les agences internationales injectent des réserves sur le marché, mais ce ne sont que des gouttes d’eau dans l’océan: l’AIE s’apprête à mettre sur le marché 100 millions de barils de brut et de diesel, mais cela couvre à peine une journée de demande mondiale de pétrole. Une fois les réserves épuisées et si la guerre fait toujours rage, que se passera-t-il alors?

Un instant

La Réserve fédérale publie ce mercredi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre. Comme toujours, ce document sera scruté de près à la recherche d’indices sur la vision des décideurs quant à l’évolution probable des taux au cours des prochains mois. Mais il semble déjà que la position belliciste qui avait présidé au vote unanime en faveur d’une hausse des taux il y a trois semaines soit en train de s’effriter.

Plusieurs responsables, à commencer par le président de la Fed de New York, John Williams, ont indiqué qu’ils n’étaient pas pressés de procéder immédiatement à une nouvelle hausse. Les dernières données économiques semblent également corroborer cette position: l’inflation mesurée par l’indice PCE et les chiffres de l’emploi non agricole se sont tous deux révélés plus faibles que prévu. Les contrats à terme sur les taux d’intérêt indiquent actuellement une probabilité de 80 % contre 20 % qu’il n’y ait pas de changement à la fin du mois, contre une probabilité de 70 % contre 30 % en faveur d’une hausse il y a seulement une semaine.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Décision de la Banque centrale indienne sur les taux d’intérêt

* Indice Tankan japonais (octobre)

* Production industrielle allemande (août)

* Le Trésor américain vend 39 milliards de dollars de bons du Trésor à 10 ans lors d’une adjudication

* La Réserve fédérale américaine publie le compte-rendu de sa réunion des 15 et 16 septembre

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