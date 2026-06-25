La Cour suprême des États-Unis restreint les poursuites pour cancer liées au Roundup : une victoire pour Bayer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général de Bayer, d'un graphique et d'une mise à jour sur le cours de l'action)

* Le cours de l'action Bayer progresse après la décision du tribunal (7 voix contre 2)

* Des consommateurs ont intenté un procès pour un cancer qu’ils attribuent au Roundup

* Bayer affirme que les lois fédérales prévalent sur les lois des États

* L'administration Trump a soutenu Bayer dans cette affaire

par Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis a mis un frein à des milliers de poursuites engagées devant les tribunaux d'État, qui accusaient Bayer BAYGn.DE de ne pas avoir averti les utilisateurs que la substance active contenue dans son désherbant Roundup provoque le cancer, offrant ainsi jeudi une victoire juridique majeure à l'entreprise allemande.

Dans une décision prise à 7 voix contre 2, les juges ont infirmé le verdict d’un jury du Missouri qui avait accordé 1,25 million de dollars à un homme nommé John Durnell, affirmant avoir reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien après des années d’exposition au glyphosate contenu dans le Roundup. La Cour suprême a donné raison à Bayer en estimant qu’une loi américaine régissant les pesticides empêche les actions en justice pour défaut d’avertissement, intentées en vertu du droit des États, d’aboutir devant les tribunaux.

L'action Bayer a progressé d'environ 16 % à la suite de cette décision. L’administration du président Donald Trump a soutenu Bayer dans cette affaire.

Le juge conservateur Brett Kavanaugh, auteur de l'arrêt, a déclaré que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) avait conclu que le glyphosate ne provoquait pas de cancer et n'avait pas exigé l'apposition d'un avertissement relatif au cancer sur le Roundup.

La loi prévaut sur la demande de Durnell car elle « obligerait Monsanto à ajouter un avertissement sur le risque de cancer sur l’étiquette du Roundup, alors même que la loi fédérale impose à Monsanto d’utiliser l’étiquette approuvée par l’EPA, qui ne comporte pas d’avertissement de ce type », a écrit Kavanaugh.

La juge libérale Ketanji Brown Jackson, dans une opinion dissidente à laquelle s’est rallié le juge conservateur Neil Gorsuch, a estimé que la plainte de M. Durnell imposerait à Monsanto des exigences d’étiquetage équivalentes à celles prévues par la loi fédérale et ne devrait donc pas être écartée au titre de la préemption.

Jackson a qualifié cette décision de « remarquable et regrettable, car elle ferme de manière injustifiée les portes des tribunaux aux plaignants engagés dans des actions en responsabilité civile devant les tribunaux d’État, comme Durnell ».

Bayer a acquis Roundup dans le cadre de son rachat, pour 63 milliards de dollars, de la société agrochimique Monsanto en 2018. Plus de 100 000 plaignants ont intenté des actions devant les tribunaux d’État et fédéraux américains, alléguant un lien avec le cancer, et la société allemande de pharmacie et de sciences agricoles avait déclaré que ces poursuites pourraient menacer sa capacité à fournir l’herbicide aux agriculteurs.

Cette avalanche de poursuites avait déjà poussé Bayer à retirer le glyphosate de sa version grand public du Roundup. Avant que la Cour suprême ne se prononce, Bayer avait déclaré qu’une décision en sa faveur pourrait mettre fin en grande partie au litige autour du Roundup.

Le directeur général de Bayer, Bill Anderson, a salué cette décision, affirmant qu’elle était bénéfique pour les agriculteurs américains.

« Ce litige engendre des coûts énormes pour l’entreprise et a ébranlé la confiance du public. Cette décision rend enfin justice sur une question qui aurait dû être clarifiée bien plus tôt. Il est temps de tourner la page », a déclaré M. Anderson.

Avant les hausses enregistrées jeudi, l’action Bayer avait perdu un peu plus de 50 % depuis le rachat de Monsanto par l’entreprise.

Tout au long du litige, l’entreprise a souligné que l’EPA avait constaté à plusieurs reprises que le glyphosate ne provoquait pas de cancer et avait approuvé les étiquettes de ses produits sans avertissement. Confrontée à une responsabilité potentielle de plusieurs milliards de dollars, Bayer a annoncé en février un projet d’accord à l’amiable de 7,25 milliards de dollars visant à régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires en cours et futures. Selon l’entreprise, cet accord n’affecterait pas les demandes d’indemnisation découlant d’appels en cours ou ne relevant pas de l’accord. Celles-ci s’élèvent à près d’un milliard de dollars, a-t-elle précisé.

« UNE CATASTROPHE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE »

Les militants écologistes et d’autres acteurs ont critiqué la décision rendue jeudi par la Cour.

« Une fois de plus, la Cour suprême a donné raison aux grandes entreprises au détriment des citoyens et de l’environnement. La décision d’aujourd’hui est un désastre pour la santé publique », a déclaré Tarah Heinzen, directrice juridique de l’association Food and Water Watch.

« Les conséquences néfastes de cette décision perpétueront l’épidémie de cancers, d’infertilité et de maladies chroniques en général pour les générations à venir », a déclaré Kelly Ryerson, codirectrice exécutive de l’association American Regeneration et militante du mouvement Make America Healthy Again, qui publie sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « The Glyphosate Girl ».

Ce litige de grande envergure porte sur une loi américaine intitulée « Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act » (FIFRA), qui régit la vente et l’étiquetage des pesticides et interdit aux États d’imposer des exigences différentes ou supplémentaires.

Cette mesure interdit les pesticides dont l’étiquetage est « trompeur », c’est-à-dire dépourvu d’avertissement adéquat pour protéger la santé et l’environnement.

Bayer a fait valoir que les allégations de M. Durnell sont écartées par cette loi. L’EPA a approuvé à plusieurs reprises des étiquettes ne comportant pas un tel avertissement sur le cancer, ce qui démontre que ces produits ne sont pas mal étiquetés, a déclaré l’entreprise, ajoutant que les étiquettes ne peuvent pas être modifiées de manière substantielle sans l’accord de l’agence.

Les avocats de M. Durnell ont déclaré que, malgré l’homologation du Roundup par l’EPA, l’étiquette pouvait toujours être contestée au motif d’un étiquetage trompeur. Ils ont également affirmé que les plaintes de M. Durnell ne sont pas écartées au titre de la préemption, car la loi de l’État du Missouri, qui exige que les produits avertissent de manière adéquate des dangers, impose les mêmes exigences que l’interdiction d’étiquetage trompeur prévue par la FIFRA.

« UNE NOUVELLE ÈRE »

Markus Manns, gestionnaire de fonds chez Union Investment, a qualifié la décision rendue jeudi de jalon important pour Bayer, ajoutant que, dix ans après l’acquisition de Monsanto, l’entreprise « entre dans une nouvelle ère ».

« Même si de futures actions en justice ne sont pas totalement exclues, elles deviendront considérablement plus difficiles à mener. Une avancée décisive serait réalisée si l’accord à l’amiable était accepté par les plaignants et approuvé par le tribunal compétent en juillet. Cela mettrait définitivement un terme au chapitre des litiges liés au glyphosate pour Bayer, permettant ainsi à la direction de se recentrer pleinement sur les questions opérationnelles et stratégiques », a déclaré M. Manns.

M. Durnell avait poursuivi Monsanto devant un tribunal de l’État du Missouri en 2019, affirmant que l’entreprise avait omis d’avertir les utilisateurs des dangers liés au Roundup et au glyphosate.

On lui a diagnostiqué une forme rare et souvent agressive de lymphome non hodgkinien, un cancer qui prend naissance dans les globules blancs, et il a attribué cette maladie à son exposition au Roundup à partir de 1996. Pendant environ 20 ans, il a été le « responsable de la pulvérisation » d’une association de quartier à Saint-Louis, éliminant les mauvaises herbes dans les parcs locaux sans équipement de protection, selon les documents judiciaires.

Un jury a donné raison à Durnell en 2023, et en 2025, une cour d’appel de l’État a confirmé ce verdict.