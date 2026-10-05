La Cour suprême des États-Unis rejette la demande de Nexstar visant à éviter un procès contre DirecTV concernant les redevances

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(Correction du paragraphe 7: le nom de la société plaignante est désormais « DirecTV » au lieu de « Nexstar »)

* L'action en concurrence intentée contre DirecTV porte sur les redevances de distribution de contenus

* Nexstar affirme que DirecTV n'a pas payé ces redevances et ne peut donc pas intenter de procès

* La cour d'appel de première instance a autorisé la poursuite de l'action en justice intentée par DirecTV

par Mike Scarcella

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'examiner la requête de Nexstar Media Group NXST.O , propriétaire de nombreuses chaînes de télévision locales, visant à bloquer une action en concurrence intentée par DirecTV contre des redevances de distribution de contenus prétendument surévaluées.

Les juges ont rejeté l’appel interjeté par Nexstar contre la décision d’une juridiction inférieure de rétablir la procédure engagée par le fournisseur de télévision par streaming et par satellite DirecTV devant le tribunal fédéral de New York.

Dans sa plainte déposée en 2023, DirecTV affirmait que Nexstar et deux autres propriétaires de chaînes avaient enfreint le droit de la concurrence en le privant d’un processus concurrentiel pour l’obtention des droits de rediffusion de certaines chaînes sur des marchés spécifiques. DirecTV accusait les trois sociétés de s’être secrètement entendues pour exiger des redevances artificiellement élevées, en violation du droit de la concurrence.

DirecTV a refusé de payer ces prix, ce qui a entraîné l’interruption de la diffusion de certaines chaînes pour un million d’abonnés de DirecTV. DirecTV affirme que des milliers de clients ont résilié leur abonnement en conséquence et que la société a subi une perte de chiffre d’affaires.

Nexstar, dont le siège social est situé à Irving, au Texas, a fait valoir qu’une entreprise ne peut intenter une action en justice pour entente sur les prix que si elle paie effectivement les prix prétendument gonflés. Selon Nexstar, DirecTV, dont le siège social est situé à El Segundo, en Californie, n’a pas le droit d’intenter une action en justice.

Selon son site web, Nexstar, ses filiales et ses partenaires possèdent ou exploitent 265 chaînes sur 132 marchés répartis dans 44 États américains.

Un juge fédéral a rejeté l’action en justice de DirecTV . Mais la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, siégeant à New York, a statué en décembre que DirecTV pouvait poursuivre ses actions en concurrence en se fondant sur ses allégations de manque à gagner lorsqu’elle n’était pas en mesure de diffuser ces chaînes.

Nexstar a fait valoir dans un mémoire adressé à la Cour suprême que la décision de la Cour d’appel du 2e circuit était en contradiction avec celles rendues par d’autres cours d’appel fédérales. DirecTV a contesté l’existence d’un quelconque conflit.

Nexstar a également déclaré que l’ordonnance de la Cour d’appel du 2e circuit « a exposé les vendeurs à une responsabilité de grande envergure » et pourrait menacer de soumettre les défendeurs à « une pression coercitive en vue d’un règlement, sans rapport avec un préjudice concret sur le marché ».