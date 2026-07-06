La Cour suprême des États-Unis refuse de bloquer la loi texane sur la vérification de l'âge dans les boutiques d'applications

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* La loi impose des conditions d'âge et de consentement parental pour l'accès aux boutiques d'applications

* Des étudiants et des acteurs du secteur des technologies ont contesté ces mesures au nom de la liberté d’expression

* Cette loi s'inscrit dans le cadre d'une réglementation plus large des appareils et des réseaux sociaux

par Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi de suspendre une loi texane obligeant les boutiques d’applications et les développeurs à vérifier l’âge des utilisateurs d’appareils mobiles, et imposant aux mineurs d’obtenir le consentement parental pour télécharger des applications ou effectuer des achats, en réponse à un recours fondé sur la liberté d’expression déposé par un groupe du secteur des technologies et des étudiants.

Les juges ont rejeté les demandes des requérants visant à annuler la décision d’une juridiction inférieure qui avait autorisé l’entrée en vigueur de la loi pendant que le litige se poursuit pour déterminer si celle-ci viole le premier amendement de la Constitution américaine, qui protège contre toute restriction de la liberté d’expression par le gouvernement.

La Computer & Communications Industry Association, un groupe comptant parmi ses membres d’importants opérateurs de boutiques d’applications tels qu’Apple AAPL.O et Google GOOGL.O , ainsi qu’une coalition d’étudiants baptisée “Students Engaged in Advancing Texas” et deux étudiants à titre individuel, ont intenté une action en justice pour faire annuler la loi texane.

Cette affaire a porté devant la plus haute instance judiciaire du pays un nouveau débat sur la liberté d’expression, lié aux efforts déployés par l’État du Texas pour protéger les enfants contre les contenus en ligne.

L’année dernière, la Cour suprême avait confirmé une autre loi d’État imposant la vérification de l’âge par les sites pornographiques , rejetant l’argument de l’industrie du divertissement pour adultes selon lequel cette mesure violait les droits des adultes garantis par le Premier amendement. Cette décision avait été prise à 6 voix contre 3, les six juges conservateurs de la Cour formant la majorité, tandis que les trois juges libéraux avaient exprimé leur désaccord.

Le Texas a adopté en 2025 sa loi sur la responsabilité des boutiques d’applications (App Store Accountability Act), imposant des obligations de vérification de l’âge et de consentement parental aux boutiques d’applications et aux développeurs. En vertu de cette loi, les comptes appartenant à des personnes âgées de moins de 18 ans doivent être liés au compte d’un parent ou d’un tuteur. Elle exige qu’avant qu’un mineur puisse télécharger une application, le parent ou le tuteur soit informé de la classification par âge de l’application et donne son accord.

La loi a été signée par le gouverneur républicain Greg Abbott.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges menés par certains États américains et d’autres pays pour réglementer l’utilisation des smartphones par les enfants et limiter les effets potentiellement néfastes des réseaux sociaux. En 2025, l’Australie est devenue le premier pays à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Le juge américain Robert Pitman, à Austin, au Texas, a rendu en décembre dernier des injonctions suspendant l’application de la loi, estimant qu’elle était susceptible de violer le Premier amendement.

“Cette mesure s’apparente à une loi qui obligerait chaque librairie à vérifier l’âge de chaque client à l’entrée et, pour les mineurs, à exiger le consentement parental avant que l’enfant ou l’adolescent puisse entrer, puis à nouveau lorsqu’il tente d’acheter un livre”, a déclaré Pitman dans son jugement.

Le 4 juin, la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis, siégeant à La Nouvelle-Orléans, a suspendu la décision du juge Pitman.

“Le Texas a un intérêt substantiel, voire impérieux, à protéger les enfants, et les parents doivent disposer des informations nécessaires pour faire des choix éclairés concernant l’éducation de leurs enfants”, a écrit la Cour d’appel du 5e circuit.

L’Association de l’industrie de l’informatique et des communications (CCIA), en exhortant la Cour suprême à annuler la décision de la 5e Cour d’appel, a déclaré que la loi de l’État obligeait illégalement les boutiques d’applications à contrôler l’accès des utilisateurs à une quantité considérable de contenus en ligne.

“Aucun État n’a jamais exigé de ses citoyens qu’ils prouvent leur âge avant de lire un journal, d’entrer dans une librairie ou même d’accéder à Internet”, a déclaré le groupe dans un mémoire déposé devant la Cour.

La loi texane “fait exactement cela — pour chaque application mobile sur chaque téléphone portable”, a-t-il ajouté.