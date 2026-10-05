La Cour suprême des États-Unis refuse d'examiner la demande de Zillow visant à échapper à un recours collectif intenté par des investisseurs

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(Ajout d'un commentaire de l'avocat au troisième paragraphe)

* La plainte accuse Zillow d’avoir induit en erreur au sujet d’une opération immobilière qui a échoué

* Le tribunal de première instance a autorisé la poursuite de l'action collective

par Jan Wolfe

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'examiner la demande de la plateforme immobilière Zillow Group ZG.O visant à échapper à un recours collectif qui l'accusait d'avoir induit les investisseurs en erreur au sujet de son projet de revente immobilière qui a échoué.

La Cour a rejeté l’appel interjeté par Zillow, dont le siège se trouve à Seattle, contre la décision d’un tribunal de première instance qui avait autorisé la poursuite de l’action collective de 2021 devant un tribunal fédéral de l’État de Washington.

"Nous sommes impatients de voir cette affaire passer en jugement", a déclaré Steve Berman, avocat au sein du cabinet Hagens Berman , à l’origine du recours collectif. Zillow n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’affaire porte sur les moyens de défense que les sociétés cotées en bourse peuvent invoquer dans le cadre de poursuites judiciaires alléguant qu’elles ont fait de fausses déclarations au public investisseur.

Dans ce type de recours collectifs, courants devant les tribunaux américains, les avocats des plaignants allèguent souvent que les entreprises ont fait des déclarations trompeuses non pas dans le but de faire grimper activement le cours de leur action, mais simplement pour l’empêcher de baisser.

Le litige concernant Zillow est un exemple de ce type d’affaires, connues sous le nom d’affaires de "maintien des cours".

L’action Zillow a chuté en novembre 2021 après que la société a annoncé la fermeture définitive de Zillow Offers, sa division spécialisée dans la revente immobilière, la direction ayant admis qu’elle ne pouvait pas prévoir avec précision l’évolution future des prix de l’immobilier. La société a révélé avoir comptabilisé 300 millions de dollars de pertes au cours du trimestre précédent et a annoncé le licenciement de 25 % de ses effectifs.

Les investisseurs ont intenté une action devant un tribunal fédéral, affirmant que les déclarations faites par le directeur général de Zillow de l’époque et d’autres dirigeants de la société au cours des mois précédents donnaient une image excessivement positive de cette division.

Les avocats de Zillow ont nié que la société se soit rendue coupable de fraude boursière.

"Zillow a pris la décision commerciale de se lancer dans un nouveau secteur d’activité, en divulguant tous les risques que cela comportait, mais cette initiative n’a finalement pas donné les résultats escomptés par la société", ont déclaré les avocats de Zillow dans un mémoire déposé auprès du tribunal.

La Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a confirmé l’année dernière la décision d’un juge autorisant la poursuite de l’affaire sous la forme d’un recours collectif. Les informations divulguées par Zillow en novembre 2021 "ont révélé de nouveaux éléments sur la manière dont les difficultés de Zillow en matière d’évaluation immobilière menaçaient l’activité et ont laissé entendre que ses déclarations antérieures avaient peut-être masqué la façon dont le modèle d’évaluation de Zillow avait échoué", a déclaré la Cour d’appel du 9e circuit.

Dans un mémoire demandant à la Cour suprême d’examiner son pourvoi, Zillow a fait valoir que les juges devraient lever une divergence entre les cours d’appel fédérales quant au degré de lien nécessaire entre les divulgations correctives a posteriori d’une entreprise — qui entraînent une chute du cours de l’action — et les fausses déclarations présumées antérieures pour justifier la certification d’un recours collectif.

Des groupes de pression pro-entreprises, dont la Chambre de commerce des États-Unis, ont critiqué la décision de la Cour d’appel du 9e circuit, affirmant dans un mémoire que cet arrêt s’écartait de la jurisprudence de la Cour suprême et "exposerait les entreprises américaines à des recours collectifs coûteux en matière de valeurs mobilières".