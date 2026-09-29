La Cour suprême des États-Unis examine des affaires concernant la détention des immigrés, les jeux d'argent et les Dix Commandements

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* La Cour suprême examine d'autres affaires importantes pour sa nouvelle session

* La politique intransigeante de Trump en matière de détention des immigrés sous les feux de l'actualité

* Polémique autour de l’obligation d’afficher les « Dix Commandements » dans les écoles publiques du Texas

* Les États souhaitent réglementer les marchés prédictifs en les assimilant à des jeux d'argent

par Jan Wolfe

Plusieurs affaires importantes pourraient être ajoutées au rôle de la Cour suprême des États-Unis pour sa nouvelle session qui débute la semaine prochaine, notamment celles concernant la politique de détention mise en œuvre dans le cadre de la répression de l’immigration menée par le président Donald Trump , la réglementation des marchés prédictifs et une loi texane imposant l’affichage des Dix Commandements dans les écoles publiques.

La Cour, dont la majorité conservatrice (6 contre 3) a progressivement fait basculer le droit américain vers la droite ces dernières années, entame lundi prochain sa session de neuf mois par les plaidoiries d’une affaire importante visant à déterminer si des compagnies pétrolières telles qu’ExxonMobil

XOM.N peuvent être tenues financièrement responsables de leur contribution au changement climatique.

Les juges doivent encore se prononcer sur un grand nombre d’affaires et devraient annoncer leur décision concernant certaines d’entre elles cette semaine. La Cour examine généralement les plaidoiries d’environ 70 affaires par session et a déjà accepté d’examiner une vingtaine d’entre elles.

DÉTENTION OBLIGATOIRE

L’administration Trump a demandé à la Cour de l’autoriser à continuer de placer en détention les personnes arrêtées dans le cadre de la répression menée par le président républicain en matière d’immigration, sans leur donner la possibilité de demander une libération sous caution, même si elles vivent aux États-Unis depuis des années.

Allant à l’encontre d’une interprétation de longue date de la loi sur l’immigration, l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) a estimé l’année dernière que les non-citoyens américains résidant déjà dans le pays — et pas seulement les personnes arrivant à la frontière — étaient considérés comme des « demandeurs d’admission » soumis à la détention obligatoire.

En vertu de la loi fédérale sur l’immigration, les « demandeurs d’admission » aux États-Unis sont soumis à une détention obligatoire pendant que leur dossier est examiné par les tribunaux d’immigration et ne peuvent pas bénéficier d’une audience de mise en liberté sous caution.

Après que la Commission d’appel de l’immigration (BIA), qui relève du ministère de la Justice, eut adopté l’interprétation de l’ICE, les juges de l’immigration, qui sont employés par ce ministère, ont commencé à ordonner des détentions obligatoires.

Kemal Hepsen, avocat spécialisé en droit de l’immigration au Texas, a déclaré que la question avait été largement débattue devant les tribunaux de première instance, l’administration ayant perdu 9 des 11 décisions rendues par les cours d’appel fédérales.

« Sur la question juridique, il n’y a plus rien à approfondir, et l’alternative est un pays où la possibilité d’obtenir une libération sous caution dépend de l’État dans lequel l’ICE vous conduit », a déclaré M. Hepsen.

MARCHÉS DE PRÉVISION

Un autre litige dont la Cour suprême pourrait être saisie porte sur la réglementation des marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket, qui ont connu une croissance explosive. Des recours ont été formés devant la Cour dans des affaires impliquant Kalshi ainsi que Crypto.com et Robinhood HOOD.O , des entreprises qui se sont lancées sur les marchés de prédiction.

L’administration Trump a soutenu les marchés de prédiction dans le cadre de ce litige. L’année dernière, Polymarket a obtenu un investissement d’une société de capital-risque soutenue par le fils du président, Donald Trump Jr.

Les opérateurs de marchés prédictifs qualifient leurs « contrats événementiels » de dérivés financiers qui devraient être exclusivement réglementés par la Commodity Futures Trading Commission, une agence fédérale. Une coalition bipartisane d’États soutient que les offres liées au sport proposées par ces plateformes relèvent du jeu et devraient être réglementées par leurs lois régissant les paris sportifs.

Les cours d’appel fédérales sont divisées sur la question. Si la Cour suprême venait à décider que les marchés prédictifs relèvent des jeux d’argent, les plateformes se retrouveraient confrontées à un patchwork d’interdictions, de taxes, de régimes d’autorisation et de dispositions pénales.

Selon Daniel Wallach, avocat spécialisé dans le droit du sport en Floride qui a suivi ce litige, les enjeux sociaux et économiques laissent penser que la Cour suprême finira par intervenir.

« Les parties prenantes concernées par cette controverse englobent les 50 États, des centaines de tribus amérindiennes, des centaines de casinos, des places boursières pesant plusieurs milliards de dollars, des sociétés de paris sportifs en ligne et le gouvernement fédéral », a déclaré M. Wallach. « Il s’agit probablement du groupe de parties prenantes le plus vaste et le plus important que l’on puisse imaginer pour pratiquement n’importe quelle affaire. »

LES DIX COMMANDEMENTS

Plusieurs familles texanes, soutenues par l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), ont demandé à la Cour suprême d’invalider la loi de 2025 de l’État obligeant les écoles primaires et secondaires publiques à afficher les Dix Commandements bibliques dans les salles de classe.

Elles ont interjeté appel après que la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis, siégeant à La Nouvelle-Orléans, eut estimé que cette loi ne violait pas le premier amendement de la Constitution américaine, qui interdit à l’État d’établir une religion d’État et garantit la liberté de culte.

« Le principe fondamental de notre nation, à savoir la séparation de l’Église et de l’État, signifie que ce sont les familles et les communautés religieuses — et non les politiciens — qui doivent décider du rôle que joue la religion dans la vie des enfants », a déclaré Chloe Kempf, avocate à l’ACLU du Texas, dans un communiqué.

La Cour suprême avait invalidé une loi similaire du Kentucky dans un arrêt rendu en 1980, intitulé Stone c. Graham. Mais la Cour actuelle adopte une interprétation large de la liberté religieuse.

L’arrêt de 1980 s’appuyait sur un cadre juridique que la Cour suprême a écarté dans un arrêt rendu en 2022, dans l’affaire , en donnant raison à un entraîneur de football américain d’un lycée public de l’État de Washington qui avait été suspendu pour avoir refusé de cesser de diriger des prières chrétiennes avec ses joueurs sur le terrain après les matchs.

La loi texane « ne dicte pas aux églises, aux synagogues ou aux mosquées ce qu’elles doivent croire, comment elles doivent pratiquer leur culte ou qui elles doivent employer comme prêtres, rabbins ou imams », a écrit le juge Kyle Duncan au nom de la 5e Cour d’appel. « Elle ne punit personne qui rejette les Dix Commandements, quelle qu’en soit la raison. »

Les États du Sud dirigés par les républicains ont ouvert la voie à l’affichage des Dix Commandements dans les salles de classe. La Louisiane a adopté une telle obligation en 2024, suivie par l’Arkansas, le Texas et l’Alabama. Les détracteurs ont présenté ces lois comme un élément de ce qu’ils considèrent comme une montée du nationalisme chrétien aux États-Unis.

L’affaire de la Louisiane a également fait l’objet de recours judiciaires, et l’État souhaite que la Cour suprême se prononce sur sa loi si les juges décident d’entendre les arguments concernant la loi du Texas. En février, la 5e circonscription judiciaire a autorisé l’entrée en vigueur de la mesure de la Louisiane, mais a indiqué qu’elle avait besoin de plus d’informations sur la manière dont cette obligation serait mise en œuvre avant de se prononcer sur sa constitutionnalité.