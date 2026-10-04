La Cour suprême des États-Unis entamera sa session avec une requête des grandes compagnies pétrolières visant à faire rejeter les actions en justice liées au climat

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* La ville de Boulder, dans le Colorado, a intenté une action en justice contre les compagnies pétrolières Exxon et Suncor

* Les entreprises ont fait appel après que le tribunal de première instance a autorisé la poursuite de la procédure

* La nouvelle session de la Cour commence le premier lundi d'octobre

par John Kruzel et Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis entame lundi sa nouvelle session de neuf mois avec les plaidoiries dans une affaire majeure concernant une tentative des compagnies pétrolières ExxonMobil XOM.N et Suncor Energy SU.TO de faire échouer une action en justice intentée par les autorités de Boulder, dans le Colorado, qui réclament des dommages-intérêts pour les préjudices causés par le changement climatique.

Il s’agit de la première d’une série d’affaires importantes déjà inscrites au rôle pour cette session; des litiges portant sur des questions telles que les politiques d’immigration du président Donald Trump et les interdictions, au niveau des États, des fusils d’assaut seront examinés dans les mois à venir. La majorité conservatrice de la Cour, à 6 contre 3, a fait basculer le droit américain de manière spectaculaire vers la droite ces dernières années.

Conformément à la tradition, la plus haute instance judiciaire américaine ouvre sa session le premier lundi d’octobre.

La société américaine Exxon et la société canadienne Suncor ont fait appel après que la Cour suprême du Colorado a autorisé la poursuite de l’action en justice intentée par la ville de Boulder, qui les accusait d’avoir enfreint la législation de l’État. L’administration Trump a soutenu Exxon et Suncor, arguant que la loi fédérale s’oppose aux revendications de Boulder.

Les autorités municipales et du comté de Boulder ont accusé les deux entreprises de contribuer au changement climatique et d’induire le public en erreur quant aux risques liés aux combustibles fossiles. Boulder entend faire porter à ces entreprises la responsabilité des coûts passés et futurs liés au changement climatique, tels que la réparation des infrastructures, les dommages environnementaux, la gestion des urgences et les atteintes à la santé publique.

La combustion de combustibles fossiles libère dans l’atmosphère des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, qui retiennent la chaleur et entraînent, au fil du temps, une hausse des températures moyennes mondiales.

Près de 60 gouvernements d’États et collectivités locales ont intenté des actions similaires réclamant des milliards de dollars aux entreprises du secteur des combustibles fossiles, et d’autres continuent d’être déposées, ont indiqué Exxon et Suncor aux juges. Une décision de la Cour suprême en faveur des entreprises pourrait entraîner le rejet d’un grand nombre de ces affaires.

Les plaidoiries de lundi constituent le dernier exemple en date d’entreprises du secteur de l’énergie demandant aux juges de bloquer la responsabilité liée au climat ou de limiter la réglementation environnementale fédérale.

Les défenseurs des compagnies pétrolières font valoir que si les demandes les plus ambitieuses de Boulder étaient autorisées à suivre leur cours, cela pourrait conférer aux États un pouvoir considérable sur des activités se déroulant bien au-delà de leurs frontières.

Les entreprises du secteur de l’énergie et les associations professionnelles, ainsi que les États qui se sont rangés à leur côté, ont accumulé un bilan largement favorable devant les juges au cours des deux dernières décennies dans des affaires portant sur la responsabilité climatique et la portée de la réglementation environnementale fédérale.

Exxon et Suncor font notamment valoir que les demandes de Boulder empiètent sur un domaine régi par la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act).

Le juge Samuel Alito s’est lui-même récusé pour ne pas participer à l’affaire. Selon ses déclarations de patrimoine, il détient des actions dans plusieurs sociétés pétrolières et gazières, mais pas chez Exxon ni chez Suncor.

La décision de la Cour suprême est attendue d’ici la fin du mois de juin.