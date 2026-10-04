Pluies torrentielles en Espagne : deux morts dans la province de Barcelone

Le fleuve Besòs gonflé par des pluies torrentielles, le 4 octobre 2026 à Sant Adrià de Besòs, en périphérie de Barcelone ( AFP / Josep LAGO )

Des pluies torrentielles ont fait deux morts et un disparu en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, où la situation s'améliorait dimanche, les autorités mettant en garde en revanche contre des risques dans la province de Gérone, plus au nord.

Les précipitations diminuant, le gouvernement régional de Catalogne a levé les restrictions de circulation instaurées sur de vastes secteurs du littoral depuis samedi, mais les a maintenues jusqu'à 19h00 GMT dans certaines zones où des rivières ont débordé.

Des habitants regardent le fleuve Besòs, gonflé par des pluies torrentielles, le 4 octobre 2026 à Sant Adrià de Besòs, en périphérie de Barcelone ( AFP / Josep LAGO )

"Cette tempête aux caractéristiques tropicales est en train de quitter la Catalogne par le nord", a annoncé en conférence de presse le président régional, Salvador Illa, qui a confirmé le bilan de deux morts et un disparu.

"Nous sommes dans une phase de retour à la normalité, qui devrait être complète à partir de demain, lundi", a-t-il ajouté, recommandant néanmoins à la population de faire preuve de prudence et de réduire ses déplacements pour le reste de la journée.

"Évitons les déplacements inutiles et suivons les consignes" des autorités, avait auparavant déclaré le Premier ministre, Pedro Sanchez, sur le réseau social X, en soulignant alors la "situation très compliquée en Catalogne".

Dans la province de Gérone, située plus au nord et frontalière de la France, les autorités ont envoyé des messages sur les téléphones portables, demandant aux habitants de se mettre à l'abri à l'intérieur des habitations, notamment dans les zones bordant les rivières Ridaura et Daro, qui sont sorties de leurs lits.

Les intempéries ont causé la mort de deux personnes et la disparition d'une troisième en Catalogne, avait indiqué précédemment le chef des pompiers de la région, David Borrell, lors d'une conférence de presse.

Le fleuve Besòs gonflé par des pluies torrentielles, le 4 octobre 2026 à Sant Adrià de Besòs, en périphérie de Barcelone ( AFP / Josep LAGO )

L'une des victimes a succombé à l'effondrement d'un mur dans un camping à Tordera, l'autre s'est noyée dans un garage inondé à Montornès del Vallès, deux localités de la province de Barcelone.

Face à l'arrivée de l'épisode de pluies, qui a débuté samedi après-midi, les autorités avaient demandé aux habitants des zones à risque de rester chez eux et les événements publics avaient été annulés.

200 litres par m2

"L'épisode a entraîné des précipitations dépassant les 200 litres" par m2 en divers points de Catalogne, a précisé la Protection civile.

Pendant la nuit, les services de secours sont venus en aide à des personnes coincées dans leurs véhicules en raison d'inondations dans plusieurs localités, dont Granollers, au nord de Barcelone.

La tempête avait motivé samedi l'annulation de la manifestation pour le droit au logement prévue à Barcelone, comme dans de nombreuses villes espagnoles, dont Madrid où des dizaines de milliers de personnes ont protesté.

Les pluies sont dues à un phénomène météorologique caractérisé par "des averses et des orages très violents et persistants" dans l'est de l'Espagne, qui a débuté jeudi, selon l'Aemet.

Ces intempéries avaient déjà causé samedi le décès d'une femme âgée de 102 ans, dans la région de Castille-La Manche (sud-est).