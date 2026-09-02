La Cour de justice de l'UE rejette le recours d'Opera contre l'exemption accordée par l'UE à Edge (Microsoft) des règles de la DMA

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La deuxième plus haute juridiction européenne a rejeté mercredi le recours en OPRA.O , formé par le fabricant norvégien de navigateurs Opera, contre la décision des autorités concurrence de l'UE d'exempter le navigateur Edge de Microsoft MSFT.O des règles visant à limiter le pouvoir des géants de la technologie.

Dans sa décision de 2024, la Commission européenne avait estimé qu’Edge ne constituait pas une passerelle importante permettant aux entreprises d’atteindre les utilisateurs, même s’il répondait aux critères quantitatifs définis par la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui établit une liste de règles à respecter et d’interdictions pour les géants de la technologie.

« Le Tribunal confirme la décision de la Commission de ne pas désigner Microsoft comme "gatekeeper" en ce qui concerne Edge », a déclaré la juridiction luxembourgeoise.

L'affaire porte le numéro T-357/24, Opera Norway contre Commission.