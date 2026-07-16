La Cour de justice de l'UE estime que Google ne peut invoquer l'exonération de responsabilité dans le litige italien concernant YouTube

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Google, modification du titre ainsi que des premier et deuxième paragraphes,) par Foo Yun Chee

Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , n’est pas exonéré de sa responsabilité concernant les vidéos mises en ligne sur YouTube par des partenaires commerciaux, a déclaré jeudi la plus haute juridiction européenne, dans un arrêt qui pourrait engager la responsabilité des réseaux sociaux pour les contenus mis en ligne qu’ils ne gèrent pas.

L'affaire portée devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), siégeant à Luxembourg, portait sur un différend entre Google et l'autorité italienne des communications, qui avait infligé à l'entreprise une amende de 750.000 € (854.250 $) pour avoir diffusé des publicités pour des jeux d'argent sur sa plateforme vidéo YouTube il y a quatre ans.

Google avait contesté l’amende infligée par un tribunal administratif italien en 2022, ce qui avait conduit ce dernier à solliciter l’avis de la CJUE.

Le géant américain de la technologie a affirmé qu’il était à l’abri de toute responsabilité quant aux contenus mis en ligne par des tiers en vertu de la réglementation européenne sur les télécommunications. Les vidéos YouTube faisant la promotion des jeux d’argent en ligne avaient été mises en ligne par un créateur de contenu ayant conclu un accord de partenariat commercial avec Google.

Les géants de la tech ont invoqué à plusieurs reprises cette exemption face aux tentatives des régulateurs et des utilisateurs de les tenir pour responsables des contenus mis en ligne sur leurs plateformes, dans un contexte d’inquiétudes croissantes à l’échelle mondiale concernant l’impact des réseaux sociaux sur les enfants.

“Google peut être tenu responsable des vidéos YouTube d’un créateur de contenu avec lequel il a conclu un partenariat commercial”, a déclaré la CJUE.

Les juges ont précisé que les plateformes en ligne pouvaient invoquer une exemption de responsabilité si elles se contentaient “d’agir en tant que prestataire de services intermédiaires exerçant une activité strictement technique, automatisée et passive, excluant toute connaissance ou tout contrôle sur les informations transmises ou stockées”.

“Tel n’est pas le cas lorsqu’un opérateur examine, en vue de conclure un contrat de partenariat commercial, le thème principal d’une chaîne vidéo, les vidéos les plus visionnées ou les plus récentes de cette chaîne, ainsi que les métadonnées associées”, a précisé la CJUE.

“Nous examinons attentivement le texte de l’arrêt”, a déclaré un porte-parole de Google.

Le tribunal italien va désormais statuer sur le fond de l’affaire en se fondant sur l’arrêt de la CJUE.

L’affaire porte le numéro C-421/24AGCOM (Jeux d’argent en ligne).