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La Cour de justice de l'UE confirme le veto de la Commission européenne concernant l'accord entre Booking et ETraveli
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 09:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La deuxième plus haute juridiction européenne s'est rangée mercredi du côté des autorités européennes de la concurrence, qui avaient bloqué, il y a trois ans, l'acquisition d'ETraveli par Booking Holdings pour un montant de 1,63 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars), en rejetant les arguments avancés par la société américaine de voyages en ligne.

Dans sa décision de 2023, la Commission européenne avait estimé que cette opération aurait permis à Booking de créer un écosystème dédié au voyage, empêchant ainsi ses concurrents de rivaliser.

Le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a donné raison à l’autorité de la concurrence de l’UE.

“La Commission a estimé, à juste titre, que l’acquisition du groupe Etraveli, premier opérateur européen de réservation de vols en ligne, aurait renforcé la position déjà dominante de Booking sur le marché des agences de voyages en ligne dans le secteur hôtelier”, ont déclaré les juges.

L’affaire porte le numéro T-1139/23, Booking Holdings contre Commission.

(1 dollar = 0,8593 euro)

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