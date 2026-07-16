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La Cour de justice de l'UE confirme l'amende de 854 250 dollars infligée à Google en Italie pour publicité en faveur des jeux d'argent
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 10:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus haute juridiction européenne a donné raison jeudi à l'autorité italienne des communications, qui avait infligé il y a quatre ans une amende de 750 000 € (854 250 $) à Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , pour avoir diffusé des publicités liées aux jeux d'argent sur sa plateforme vidéo YouTube.

“Google peut être tenu pour responsable des vidéos YouTube d'un créateur de contenu avec lequel il a conclu un partenariat commercial”, a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg.

L'affaire porte le numéro C-421/24AGCOM (Jeux d'argent en ligne).

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