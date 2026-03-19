La cour d'appel de Paris rejette la tentative de la France de suspendre la place de marché de Shein

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(Ajout de la déclaration de Shein aux paragraphes 5 et 6)

La tentative de la France de suspendre la place de marché de la plateforme en ligne chinoise Shein a été rejetée par la Cour d'appel de Paris jeudi, après qu'un tribunal de Paris a déjà statué contre la demande du gouvernement en décembre.

Shein est au cœur d'un scandale depuis que l'organisme français de surveillance des consommateurs a découvert des poupées sexuelles ressemblant à des enfants et des armes interdites en vente sur sa place de marché en novembre, ce qui a incité le gouvernement à tenter de suspendre la plateforme.

La décision de justice de décembre avait rejeté la demande du gouvernement de suspendre le site Shein dans toute la France pendant trois mois, estimant que cette mesure serait "disproportionnée", ce qui a incité le gouvernement à faire appel de la décision.

Shein a interdit toutes les poupées sexuelles et a suspendu la catégorie des produits pour adultes de sa place de marché dans le monde entier le 3 novembre, à la suite des conclusions de l'organisme de surveillance des consommateurs.

Shein a déclaré dans un communiqué jeudi après la décision: "Au cours des derniers mois, nous avons continué à renforcer de manière significative nos contrôles pour les vendeurs et les produits sur notre place de marché, afin de garantir que nos consommateurs en France puissent profiter d'une expérience d'achat en ligne sûre et agréable."

La société a déclaré qu'elle maintenait un "dialogue étroit" avec les autorités françaises et européennes.