Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,18%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,34% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE - L'Iran a attaqué mercredi des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient en représailles à la frappe israélienne sur son gisement de gaz de South Pars, faisant grimper le cours du Brent LCOc1 au-delà de 115 dollars le baril.

La raffinerie SAMREF de Saudi Aramco, située dans le port de Yanbu, en Arabie saoudite, et dans laquelle EXXON XOM.N détient une participation, a également été prise pour cible lors d'une attaque aérienne jeudi. Les opérations de chargement de pétrole dans le port ont été interrompues, mais ont désormais repris.

L'indice de référence américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 s'échange toutefois avec son plus fort écart par rapport au Brent depuis 11 ans, en raison des prélèvements sur les réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport.

* SECTEUR DES SEMICONDUCTEURS - MICRON TECHNOLOGY MU.O a annoncé mercredi des prévisions supérieures aux attentes et une augmentation de 5 milliards de dollars de son plan d'investissement pour l'année en cours afin de répondre à la demande croissante.

Le titre du fabricant américain de puces mémoire chute toutefois de près de 5% en avant-Bourse, les investisseurs s'interrogeant sur les projets d'augmentation des dépenses de l'entreprise face à la hausse des coûts d'emprunt.

Dans son sillage, SANDISK SNDK.O perd 4,5%, WESTERN DIGITAL WDC.O recule de 2,3%, tandis que NVIDIA NVDA.O cède 0,4%.

* PRATT & WHITNEY <RTX.N > - Le motoriste américain fait face à des réclamations pour dommage dommages-intérêts de la part de l'avionneur européen Airbus AIR.PA dans le cadre d'un différend qui s'envenime au sujet de retards de livraison, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

* APPLE AAPL.O a fait état d'une hausse de 23% de ses ventes de smartphones en Chine au cours des neuf premières semaines de 2026, allant à contre-courant d'un marché globalement en recul, alors que certains fabricants de téléphones ont augmenté leurs prix pour faire face à la hausse des coûts des puces mémoire.

* ACCENTURE ACN.N - Le fournisseur de services informatiques doit publier ses résultats avant l'ouverture des marchés.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)