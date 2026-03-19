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Accor : -10% sous 38E, tous supports court terme enfoncés
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 12:28

Comme si la guerre dans le Golfe ne suffisait pas, Accor (-10% vers 37,7E) est mis en cause dans un rapport publié par le fond spéculatif spécialisé dans les ventes à découvert "Grizzly Research" qui affirme avoir identifié de graves "manquements" dans plusieurs hôtels de la chaîne (Grizzly a piégé de nombreux hôtels du groupe en réservant des chambres pour des mineurs non-accompagnés et des adultes "non apparentés).
Si ces allégations étaient confirmées, ce serait dévastateur car le problème "éthique" déborderait du cadre de la zone de guerre au Moyen Orient, déjà très pénalisant : cela deviendrait un scandale planétaire.
Accor pulvérise coup sur coup et d'un même élan le plancher des 40,5E du 13 mars, le plancher estival des 40E de fin septembre, et se dirige tout vers le retracement du plancher de clôture des 36,1E du 7 avril 2025 ("fixing d'ouverture du 9/4/2025)... et difficile d'exclure un retracement du "fixing" d'ouverture à 34,77E le 7/04.

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