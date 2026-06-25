La Coupe du monde de football s'annonce exceptionnelle et devrait faire exploser les records de paris

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* On prévoit une forte hausse des volumes de paris par rapport à la Coupe du monde 2022

* Les horaires des matchs et l'organisation nord-américaine sont une aubaine pour les sociétés de paris

* Les matchs d’ouverture du Brésil et des États-Unis ont établi des records absolus en matière de paris sur le football

* Les gains financiers pourraient dépendre de la fidélisation des nouveaux parieurs

par Martin Petty

La Coupe du monde 2026 bat déjà des records en matière de paris sportifs avant même que la phase à élimination directe n’ait commencé. Le nombre accru d’équipes et les horaires de coup d’envoi favorables au marché renforcent les attentes du secteur, qui estime que cet événement pourrait devenir le plus grand de tous les temps en termes de paris.

Selon certains leaders et experts du secteur, cette Coupe du monde élargie à 48 nations et 104 matchs devrait largement dépasser les volumes de paris du tournoi de 2022 au Qatar, grâce à une meilleure réglementation des jeux d'argent, à une offre de produits plus diversifiée et à l’ampleur de l’activité aux États-Unis, co-organisateur de l’événement.

Flutter Entertainment FLTRF.L , dont les marques comprennent FanDuel, Paddy Power, Betfair, Sisal, Sportsbet et Sky Bet, a déclaré qu’au-delà des États-Unis, l’ampleur accrue du tournoi se traduirait par un engagement accru sur les marchés où le groupe est fortement implanté, notamment en Grande-Bretagne, en Espagne, au Brésil, en Australie et au Canada.

“Nous nous attendons à ce que la Coupe du monde soit le plus grand événement de paris de tous les temps, compte tenu de son format élargi ainsi que de l’avantage qu’elle soit en partie organisée sur notre marché clé, les États-Unis”, a déclaré un porte-parole de Flutter.

La plus grande société de paris en ligne au monde prévoit d’accueillir environ 10 millions de clients sur l’ensemble de ses différentes plateformes et de traiter 100 000 paris par minute à l’échelle mondiale aux moments de forte affluence de la Coupe du monde.

“Dans l’ensemble, nous prévoyons que les mises seront au moins deux fois plus élevées que celles enregistrées au Qatar.”

LE BRÉSIL ET LES ÉTATS-UNIS ÉTABLISSENT DES RECORDS

Macquarie prévoit un montant total de paris sur la Coupe du monde supérieur à 50 milliards de dollars à l’échelle mondiale, dépassant les 35 milliards de dollars enregistrés lors de l’édition 2022. L’un des principaux moteurs de cette hausse est l’évolution du cadre réglementaire aux États-Unis, où l’accès aux paris légaux est passé à 65 % de la population, contre environ 40 % en 2022.

Reuters a contacté certaines des plus grandes sociétés de paris sportifs au monde, représentant collectivement des dizaines de plateformes, afin de recueillir leurs analyses sur les tendances observées au cours de la première semaine de la Coupe du monde.

Les matchs d’ouverture des États-Unis et du Brésil ont été les deux matchs de football ayant généré le plus de clients actifs de l’histoire de FanDuel, tandis que ces deux mêmes rencontres ont constitué les événements les plus importants de l’histoire de la plateforme de paris sportifs du géant américain DraftKings DKNG.O , tant en termes de volume de paris que de clients actifs.

Le volume de paris correspond au montant total misé par les parieurs, tandis que les clients actifs sont ceux disposant d’un compte enregistré.

Greg Karamitis, vice-président exécutif et directeur général des sports chez DraftKings, a déclaré avoir déjà constaté un “engagement exceptionnel” et une hausse considérable du volume par rapport aux premières phases de la Coupe du monde au Qatar.

“Nous avons constaté une multiplication par trois du nombre de nouveaux clients effectuant des pronostics et une augmentation de 87 % du volume des paris sur les pronostics depuis le début du tournoi”, a déclaré M. Karamitis.

“Du côté des paris sportifs, nous avons constaté une multiplication par cinq du volume de paris par rapport à la Coupe du monde 2022.”

La Deutsche Bank prévoit un volume total de paris de base de 3,3 milliards de dollars pour la Coupe du monde aux États-Unis, tiré par FanDuel et DraftKings, soit près du double des prévisions pour le Super Bowl de cette année .

L'ENGAGEMENT MONTE EN FLÈCHE, MAIS L'IMPACT FINANCIER RESTE INCERTAIN

Le groupe Entain, qui compte parmi ses marques Ladbrokes, Coral, BetMGM, Sportingbet, bwin et Sports Interaction, a déclaré que les horaires et les lieux des matchs constituaient des facteurs cruciaux pour les opérateurs de paris et qu’il tirait profit de sa présence aux États-Unis et au Brésil, bien que sa directrice générale, Stella David, ait anticipé plus tôt cette année des “hauts et bas” en début de tournoi en raison du nombre accru d’équipes et de matchs à score élevé et déséquilibrés.

Entain a déclaré qu’il était trop tôt pour évaluer les performances, quelques résultats surprenants, tels que le match nul et vierge de l’Espagne face au Cap-Vert, ayant été contrebalancés par des victoires écrasantes des grandes équipes et des buts de Lionel Messi , Kylian Mbappé et Erling Haaland .

Mais le défi pour les sites de paris sera de transformer l’engouement suscité par la Coupe du monde en un engagement à plus long terme.

Certaines sociétés ont proposé des offres plus variées et plus avantageuses pour attirer les parieurs, notamment des cotes nettement revues à la hausse et la possibilité de transférer les paris placés sur certains joueurs vers leur remplaçant en cas de substitution.

Le site britannique bet365 a déclaré avoir versé 30 millions de livres sterling (39,5 millions de dollars) au cours des 11 premiers jours de la Coupe du monde, suite à des remplacements, notamment celui de Crysencio Summerville , qui a marqué et délivré une passe décisive pour les Pays-Bas contre la Suède, et celui de Marcus Rashford , entré en jeu pour marquer pour l’Angleterre contre la Croatie.

William Hill, également basé au Royaume-Uni, a déclaré avoir versé un gain à six chiffres suite au premier but de Messi et un gain à sept chiffres en l’espace de huit minutes à des clients qui avaient misé sur le fait que le co-organisateur, le Mexique , ouvrirait le score lors du match d’ouverture endiablé de la Coupe du monde contre l’Afrique du Sud.

Ses paris sur les cartons des joueurs en direct ont rencontré un vif succès lors de ce match, au cours duquel trois cartons rouges ont été distribués.

La victoire 4-2 de l’Angleterre face à la Croatie a constitué l’événement de paris le plus important de William Hill à ce jour, les matchs d’ouverture du Mexique, du Brésil et de la France figurant parmi les autres rencontres les plus prisées par les parieurs.

“Nous sommes encouragés par le niveau d’engagement. Nous dépassons de plus de 20 % nos prévisions après la première série de rencontres”, a déclaré Lee Phelps, porte-parole de la société, ajoutant que tous les horaires de coup d’envoi n’étaient pas favorables aux parieurs britanniques.

Selon Macquarie, cette Coupe du monde de 39 jours constitue avant tout une opportunité pour les entreprises d’attirer de nouveaux clients plutôt qu’un moteur de chiffre d’affaires à court terme.

“L’impact financier final dépendra de la capacité à transformer ces parieurs en clients fidèles, pariant sur plusieurs sports”, a-t-il précisé.